Bertāns paliek bez punktiem; 'Mavericks' nespēj izrādīt pretestību 'Warriors'

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) pusfinālā jeb Rietumu konferences fināla sēriju ar pārliecinošu zaudējumu trešdien, 18. maijā, sāka Dāvja Bertāna pārstāvētā vienība Dalasas "Mavericks", kas viesos ar 87:112 (18:28, 27:26, 24:34, 18:24) piekāpās Goldensteitas "Warriors".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Sērijā līdz četrām uzvarām nākamā spēle naktī uz sestdienu atkal notiks Sanfrancisko.

Bertāns nospēlēja 13:22 minūtes, kuru laikā palika bez punktiem, garām aizmetot visus četrus tālmetienus. Latvijas basketbolista kontā viena atlēkusī bumba un divas pārtvertas piespēles.

Savu līdzjutēju iedvesmoti, "kareivji" jau no pirmajām minūtēm pārņēma iniciatīvu un noslēdza pirmo ceturtdaļu ar desmit punktu pārsvaru. Lukas Dončiča divi tālmetieni otrās ceturtdaļas izskaņā neļāva "Warriors" palielināt pārsvaru, kas pēc pirmā puslaika bija deviņi punkti, tomēr pēc pārtraukuma Stefena Karija un Kleja Tompsona snieguma iedvesmoti "kareivji" droši izcīnīja savu pirmo uzvaru sērijā.

Septiņi "Warriors" spēlētāji mačā guva vismaz desmit punktus katrs, bet labākais ar 21 punktu un 12 atlēkušajām bumbām bija Karijs. Pa 19 punktiem guva Endrū Viginss un Džordans Pouls, bet Tompsonam 15 punkti. Dončičs ar 20 punktiem bija rezultatīvākais "Mavericks" rindās, tomēr "Warriors" apturēja slovēņa bīstamos uzbrukumus – Dalasas komandas lielākā zvaigzne realizēja tikai sešus no 18 metieniem no spēles, turklāt precīzi bija trīs no desmit tālmetieniem. Vēl zaudētāju rindās 17 punktus guva Spensers Dinvidijs.