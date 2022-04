Bērziņš aizvada izcilu puslaiku, 'Lietkabelis' gūst svarīgu uzvaru Eiropas kausā

Latvijas izlases basketbolista Kaspara Bērziņa pārstāvētā Lietuvas basketbola komanda Paņevežas "Lietkabelis" pirmdien izcīnīja uzvaru ULEB Eiropas kausa spēlē, Bērziņam veicinot kaimiņzemes vienības veiksmīgo sniegumu pirmajā puslaikā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Lietkabelis" komanda iepriekš pārceltā spēlē viesos ar rezultātu 87:72 (23:8, 29:27, 13:15, 22:22) pieveica Hamburgas "Towers" vienību. Lietuvas klubs ar šo panākumu nodrošināja vismaz piekto vietu A grupā, kā arī saglabā labas cerības uz trešo pozīciju.

Mājinieku līdzjutējiem savas komandas pirmie punkti bija jāgaida teju piecas minūtes, kas ļāva "Lietkabelis" vienībai uzreiz izrauties vadībā. Pirmajā ceturtdaļā lielisku sniegumu aizsardzībā demonstrēja tieši Bērziņš, kurš spilgtākajās epizodēs gan bloķēja igauņa Maika Kotsara metienu, gan noslaucīja bumbu no stīpas pēc cita Kotsara raidījuma. Savukārt ceturtdaļas izskaņā Bērziņš vispirms realizēja tālmetienu no viena stūra, bet tad ar ļoti tālu divpunktu metienu no otra laukuma stūra panāca jau rezultātu 23:8.

Otrajā ceturtdaļā Panevežas komandas pārsvars uz brīdi pat sasniedza 20 punktus (45:25). Bērziņš atzīmējās ar vēl vienu precīzu tālmetienu, kā arī raidījumu no groza apakšas, tiekot jau pie desmitā punkta. Pirmajā puslaikā ogrēnietis trāpīja visus četrus izpildītos metienus, bet arī sakrāja trīs piezīmes.

Viesi lielāko daļu otrā puslaika saglabāja vērā ņemamu pārsvaru. Ceturtajā ceturtdaļā Džeilons Brauns uz brīdi samazināja deficītu līdz 12 punktiem (68:56), bet ar precīziem tālmetieniem atbildēja Kristups Žemaitis un Vitenis Lipkevičs. "Lietkabelis" vienība spēles galotnē varēja atpūtināt līderus, tā arī neizjūtot lielus draudus savai vadībai.

Bērziņš laukumā pavadīja 19:24 minūtes, kurās guva 12 punktus (3/3 divpunktu metienos, 2/4 trīspunktu metienos), savāca četras bumbas zem groziem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, kā arī bloķēja vienu pretinieka metienu.

"Lietkabelis" komanda ar deviņām uzvarām 15 spēlēs (9-6) pakāpusies uz ceturto vietu Eiropas kausa A grupā. Trešdien noslēdzošās kārtas spēlē tā mājās tiksies ar trešajā vietā esošo Francijas komandu "Metropolitans 92" (10-5), kuru tā pieveica pirmajā savstarpējā spēlē. Piekto vietu ieņem "MoraBanc Andorra" vienība (9-6), kura savstarpējos mačos zaudēja "Lietkabelis" komandai, bet pēdējā kārtā var apdzīt lietuviešus, ja sagaidīs viņu zaudējumu un pieveiks Mārtiņa Meiera pārstāvēto Vroclavas "Slask" komandu (3-12, astotā vieta).

Šajā grupā veiksmīgi cīnās arī Kriša Helmaņa pārstāvētā Badalonas "Joventut" komanda (12-4, pirmā vieta), kā arī Rodions Kurucs un Belgradas "Partizan" (11-4, otrā vieta).

"Play-off" kārtu sasniegs divu grupu astoņas labākās komandas. No A grupas pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā gan tika izslēgta Krasnodaras "Lokomotiv Kuban" vienība.