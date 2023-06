Būs izšķirošā spēle par zeltu: 'Žalgiris' bez apslimušā Šmita zaudē 'Rytas'

Viļņa, 8.jūnijs, LETA. Latvijas basketbolists Rolands Šmits ceturtdien Viļņā laukumā nedevās viņa pārstāvētā Kauņas "Žalgiris" zaudējumā ceturtajā Lietuvas čempionāta fināla spēlē.

"Žalgiris" viesos piekāpās Viļņas "Rytas" ar 68:69 (23:14, 17:18, 10:13, 18:24), sērijā līdz trim uzvarām rezultātam topot 2-2.

Šmits šajā mačā nepiedalījās slimības dēļ un palika Kauņā, nemaz nedodoties uz Viļņu.

Zalgiris is warming-up in Vilnius without Rolands Smits who got ill and stayed in Kaunas. #BetsafeLKL30 Finals Game 4 tips-off at 18:50! ⏳ pic.twitter.com/TdH1ucJfvK