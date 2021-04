Butjankova 'double-double' pietuvina 'Samara' uzvarai Krievijas superlīgas finālā

Latvijas basketbolists Artjoms Butjankovs trešdien Krievijas superlīgas finālsērijas trešajā spēlē guva 17 punktus un izcīnīja 12 atlēkušās bumbas, palīdzot "Samara" klubam nonākt uzvaras attālumā no titula.

"Samara" viesos ar 72:67 (14:14, 16:17, 24:21, 18:15) uzvarēja Jekaterinburgas "Uralmash" un sērijā līdz trim uzvarām izvirzījās vadībā ar 2-1.

Butjankovs laukumā pavadīja 33 minūtes un 17 sekundes, kurās izcēlās ar 17 punktiem un 12 atlēkušajām bumbām, nopelnīdams "double-double", kā arī spēles rezultatīvākā spēlētāja godu. Viņš grozā raidīja sešus no desmit divpunktu metieniem, visi četri tālmetieni bija neprecīzi, bet no soda līnijas izdevās iemest piecus no septiņiem metieniem.

Tāpat basketbolists vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva vienu kļūdu, nopelnīja divas personīgās piezīmes, pretiniekus izprovocēja uz septiņiem pārkāpumiem un spēli noslēdza ar pozitīvu +/- rādītāju 9.

"Samara" rindās 16 punkti Vladimiram Pičkurovam, bet otrā laukuma pusē rezultatīvākais ar 16 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Džastins Robersons.

Pirmajā finālsērijas spēlē "Samara" zaudēja ar 84:85, bet pēc tam sērijā panāca neizšķirtu - 91:70.

Piektdien "Samara" vienībai būs iespēja likt punktu sērijai.