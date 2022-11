Butjankovs A sērijā debitē ar deviņiem punktiem un zaudējumu

Latvijas basketbolists Artjoms Butjankovs svētdien savā pirmajā spēlē Itālijas A sērijās guva deviņus punktus, bet neglāba Skafati "Givova" komandu no zaudējuma.

Skafati basketbolisti viesos ar rezultātu 76:86 (13:23, 23:23, 15:23, 25:17) atzina Sasāri "Banco di Sardegna" pārākumu.

Butjankovs nelielu daļu no iepriekšējās sezonas bija Redžo Emīlijas kluba paspārnē, taču A sērijā tā arī nedebitēja. Svētdien savā pirmajā mačā Itālijas augstākajā līgā viņš 23 minūšu laikā realizēja četrus no sešiem divpunktu metieniem un vienu no diviem soda metieniem, bet netrāpīja vienīgo "trejaci". Rēzeknietis arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, divreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja divas piezīmes, tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem un negatīva +/- rādītāja (-14).

Viesiem 24 punktus guva Deivids Logans, bet uzvarētājiem ar tikpat punktiem rezultatīvākais bija Eimants Bendžus.

Deviņus punktus svētdien guva arī Andrejs Gražulis, kura pārstāvētā Trento "Dolomiti Energia" mājās ar 64:71 (10:20, 17:24, 18:16, 19:11) piekāpās Boloņas "Virtus Segafredo".

Gražulis 25 minūtēs grozā raidīja divus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no trīs tālmetieniem un abus divus "sodiņus". Latvietis arī izcīnīja sešas atlēkušās bumbas, pārtvēra vienu bumbu, atdeva divas rezultatīvas piespēles, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi, tika pie 11 efektivitātes koeficienta punktiem un negatīva +/- rādītāja (-12).

Jau ziņots, ka sestdien Artūra Strautiņa pārstāvētā Redžo Emīlijas "UnaHotels" mājās ar 65:69 piekāpās Veronas "Tezenis".

Gražuļa komanda ar četrām uzvarām septiņās spēlēs ir sestā, Strautiņa vienībai divi panākumi dod 13.pozīciju, bet Butjankova klubs ar bilanci 1-6 ir pēdējā, 16.vietā.

Pagājušajā sezonā par Itālijas čempioni kļuva Milānas "AX Emporio Armani Olimpia".