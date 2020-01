Dikeulaku 37 punkti un 'double-double' uzvarā Turcijas čempionātā

Latvijas basketboliste Elīna Dikeulaku sestdien guva 37 punktus un desmitreiz rezultatīvi piespēlēja Turcijas čempionāta mačā, sekmējot Adanas ASKI komandas panākumu savā laukumā.

Adanas basketbolistes mājās ar rezultātu 96:79 (23:21, 27:24, 23:18, 23:16) pārspēja "Izmit Belediyespor".

Dikeulaku laukumā pavadīja 38 minūtes un divas sekundes, grozā raidot sešus no astoņiem divpunktu, astoņus no 11 trīspunktu metieniem un vienu no diviem "sodiņiem".

Tāpat viņa izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, desmit reizes rezultatīvi piespēlēja, piecas reizes kļūdījās, pārtvēra divas bumbas, nopelnīja divas piezīmes, izprovocēja sešus pārkāpumus un tika pie fantastiska efektivitātes koeficienta 43.

26 punkti un septiņas atlēkušās bumbas mājiniecēm sakrāja Daniele Edamsa, 25 punkti un desmit atlēkušās bumbas Aleksisai Prinsai, bet pretiniecēm 20 punkti un 15 atlēkušās bumbas Kristīnei Anigvei.

Aijas Putniņas pārstāvētā Ankaras "Čankaja Universitesi" komanda Turcijas čempionātā ar astoņām uzvarām 13 spēlēs ieņem septīto vietu, bet Adanas ASKI sešiem panākumiem 15 mačos ir astotā starp 13 vienībām.

Putniņas pārstāvētā komanda Turcijā notikušās zemestrīces dēļ maču neaizvadīja.