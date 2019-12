Dikeulaku ar 21 punktu neglābj komandu no zaudējuma Turcijas čempionāta spēlē

Latvijas sieviešu basketbola izlases saspēles vadītāja Elīna Dikeulaku trešdien guva 21 punktu Turcijas augstākās līgas spēlē, taču ar to nebija gana, lai Adanas ASKI komanda izcīnītu uzvaru.

ASKI vienība mājās ar rezultātu 84:106 (16:19, 21:33, 17:25, 30:29) atzina Ankaras "OGM Ormanspor" pārākumu.

Dikeulaku laukumā pavadīja 35 minūtes un vienu sekundi, grozā raidot sešus no 15 divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem.

Tāpat viņa izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica piecas rezultatīvas piespēles, pieļāva divas kļūdas, divas reizes pārkāpa noteikumus un izprovocēja piecas piezīmes, tikdama pie 14 efektivitātes koeficienta punktiem.

Latvietes pārstāvētajā komandā rezultatīvākā ar 36 punktiem un desmit atlēkušajām bumbām bija Aleksisa Prinsa, bet pretiniecēm ar 43 punktiem izcēlās Arike Ogunbovale.

Savukārt Aija Putniņa guva četrus punktus, bet viņas pārstāvētā Ankaras "Čankaja Universitesi" mājās ar 59:75 (14:19, 14:24, 16:17, 15:15) cieta neveiksmi pret Stambulas "Fenerbahce Eznur Kablo".

Putniņa laukumā pavadīja 14 minūtes un 44 sekundes, kuru laikā realizēja abus divus divpunktu metienus, bet netrāpīja divus "trejačus". Viņas kontā arī divas kļūdas un divi izprovocēto noteikumu pārkāpumi.

Ankaras komanda ar sešām uzvarām desmit mačos Turcijas čempionātā ieņem piekto pozīciju, kamēr Adanas vienība ar diviem panākumiem ir 11. vietā