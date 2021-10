Eirolīgas nedēļas simboliskajā izlasē iekļauta Šteinberga un Šarauskaite

Latvijas basketboliste no Stambulas "Galatasaray" un "TTT Rīga" centra spēlētāja Daugile Šarauskaite iekļautas Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas ceturtās kārtas simboliskajā izlasē, ceturtdien ziņo sacensību rīkotāji.

Šteinberga bija "Galatasaray" komandas galvenais vilcējspēks 83:64 panākumā pār Montdemarsānas "Landes". Latviete tika pie 21 punkta un astoņām atlēkušajām bumbām, kā arī efektivitātes koeficienta 25.

Savukārt "TTT Rīga" panākumā savā laukumā pār Venēcijas "Umana Reyer" ar 71:57, svinot otro panākumu pēc kārtas, izcila bija Šarauskaite, kura guva 19 punktus, no spēles metot ar 75% precizitāti. Viņa arī noformēja "double-double" ar desmit atlēkušajām bumbām.

Kārtas simboliskajā izlasē iekļauta arī Keila Makbraida no Stambulas "Fenerbahce", Nataša Hovarda no Kurskas "Dinamo" un Kenedija Bērka no Spānijas vienības Žironas "Spar".

Makbraida ceturtās kārtas spēlēs sakrāja vislielāko efektivitātes koeficientu 34, gūstota 28 punktus un sakrājot sešas rezultatīvas piespēles un piecas atlēkušās bumbas mačā ar Šopronas vienību.

Hovarda "Dinamo" uzvarā pār "Spar" savāca 26 punktus, no spēles trāpot gandrīz 70 procentus metienu un izcīnot astoņas atlēkušās bumbas.

Tajā pašā spēlē "Spar" aizsardze Bērka guva 25 punktus un sakrāja sešas atlēkušās bumbas, tiekot pie efektivitātes koeficienta 25.

Eirolīgas grupu turnīrs noslēgsies 2022.gada 1.februārī. Katras grupas četras labākās komandas kvalificēsies izslēgšanas spēlēm, bet piekto un sesto vietu īpašnieces sezonu turpinās Eiropas kausā.