'Eurobasket 2022' kļūs zināms otrs pusfināla pāris

Trešdien, 14. septembrī, Berlīnē Eiropas basketbola čempionātā tiks noskaidrotas atlikušās divas pusfinālistes, kas pievienosies Spānijai un Vācijai.

Vispirms plkst.18.15 laukumā dosies Francija un Itālija, bet plkst.21.30 būs Slovēnijas un Polijas duelis. Šo maču uzvarētājas piektdien tiksies pusfinālā.

Pagājušajā Eiropas čempionātā francūžiem nācās samierināties ar neveiksmi jau astotdaļfinālā, kamēr Itālijai izdevies sasniegt ceturtdaļfinālu ceturtajā finālturnīrā pēc kārtas.

Francija B apakšgrupā piecās spēlēs tika pie trīs uzvarām, apspēlējot Lietuvu, Bosniju un Hercegovinu un Ungāriju, taču piedzīvoja neveiksmes pret Slovēniju un Vāciju un ieņēma trešo vietu. Astotdaļfinālā francūžiem pretī stājās Turcija, kuru izdevās uzvarēt pagarinājumā ar 87:86.

Turpretī Itālija C grupā ar tikpat izcīnītām uzvarām ierindojās ceturtajā pozīcijā. Itāļi pārspēja Igauniju, Horvātiju un Lielbritāniju, taču atzina Ukrainas un Grieķijas pārākumu. Astotdaļfinālā Itālija dramatiskā cīņā, tiekot izraidītam no zāles komandas galvenajam trenerim, uzveica vienu no Eiropas čempionāta favorītēm Serbiju ar 94:86

Pašreizējā čempionei Slovēnijai ir izdevies iekļūt labāko astotniekā septiņos Eiropas čempionāta finālturnīros no pēdējiem astoņiem, kamēr Polija ir sasniegusi ceturtdaļfinālu pirmo reizi kopš 1997.gada.

Slovēņi B apakšgrupā, piekāpjoties tikai Bosnijai un Hercegovinai, ieņēma pirmo vietu un astotdaļfinālā ar rezultātu 88:72 svinēja pārliecinošu uzvaru pār Beļģiju.

Tikmēr Polijas basketbolisti D grupā tika pie trīs uzvarām, uzvarot Nīderlandi, Izraēlu un Čehiju, taču zaudēja Serbijai un Somijai. Poļi astotdaļfinālā stājās pretī Ainara Bagatska trenētajai Ukrainas izlasi, kuru pārspēja ar 94:86.

Pēc apļa cīņām katras grupas četras labākās komandas iekļuva izslēgšanas spēlēs.

Šī ir ceturtā reize, kad Eiropas čempionāta finālturnīra vīriešiem priekšsacīkšu spēles tika aizvadītas četrās dažādās valstīs.

2017.gadā par Eiropas čempioniem basketbolā kļuva Slovēnijas izlases spēlētāji, izcīnot savu pirmo titulu vēsturē. Slovēnija, kura ceturtdaļfinālā uzvarēja Latviju, finālā pieveica Serbiju. Cīņā par trešo vietu Spānija apspēlēja Krieviju.

Latvijas izlase Eiropas meistarsacīkšu finālturnīrā piedalījusies 14 reizes, taču šoreiz finālturnīram kvalificēties neizdevās, H grupā paliekot pēdējā vietā aiz Bosnijas un Hercegovinas, Grieķijas un Bulgārijas.

Eiropas čempionāts norisināsies līdz svētdienai.

Nākamais Eiropas čempionāts notiks pēc trim gadiem, vienu no apakšgrupām un izslēgšanas turnīru uzņemot Rīgai.

Šim finālturnīram bija jānotiek 2021.gadā, taču tā kā Covid-19 pandēmijas dēļ par gadu tika pārceltas Tokijas olimpiskās spēles, gadu vēlāk pulcējas arī kontinenta spēcīgākie basketbolisti.