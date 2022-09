'Eurobasket 2022': Lietuva divu pagarinājumu trillerī zaudē Vācijai

Lietuvas vīriešu basketbola izlase svētdien piedzīvoja trešo zaudējumu šī gada Eiropas čempionāta finālturnīrā, meistarsacīkstes turpinot bez izcīnītām uzvarām.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Lietuvieši B apakšgrupas duelī Ķelnē ar rezultātu 107:109 (19:19, 22:27, 24:20, 24:23, 7:7, 11:13) otrajā pagarinājumā zaudēja Vācijai.

Pirms tam šajā čempionātā dienvidu kaimiņi līdzīgās cīņās atzina arī pašreizējās čempiones Slovēnijas pārākumu un zaudēja arī Francijai. Priekšā vēl spēles pret Bosniju un Hercegovinu un Ungāriju.

Pēdējās minūtes sākumā lietuvieši bija iedzinējos ar 84:89. Jons Valančūns realizēja pirmo no diviem soda metieniem, bet pēc otrā Igns Brazdeiķis ieguva atlēkušo bumbu un nogādāja to Valančūnam, kurš bija precīzs no groza apakšas. Vācieši savu uzbrukumu neizmantoja, bet otrā laukuma galā Valančūns septiņas sekundes pirms pamatlaika beigām pielaboja Brazdeiķa metienu, panākdams neizšķirtu 89:89.

Deniss Šrēders nerealizēja pēdējās sekundes metienu un cīņa turpinājās papildlaikā, kurā lietuvieši lielākoties bija vadībā līdz pēdējai pusminūtei, kuras sākumā Šrēders ar trīspunktu gājienu panāca 96:96. Turpinājumā Marjus Grigonis neizmantoja iespēju izraut uzvaru un pārkāpa noteikumus uzbrukumā, kas deva vāciešiem iespēju sešās sekundēs izraut uzvaru.

Franca Vāgnera pustālais metiens noslēdzošajā sekundē nebija precīzs un bija nepieciešams vēl viens papildlaiks. Tā ievadā grupas saimnieki ieguva piecu punktu pārsvaru, vadību noturot līdz pat mača finālsvilpei. Arns Butkevičs pēdējā sekundē varēja izraut uzvaru lietuviešiem, taču viņa mestais tālmetiens bija par īsu.

Lietuvas izlasē ar 34 punktiem, 14 atlēkušajām bumbām piecām rezultatīvām piespēlēm un diviem bloķētiem metieniem izcēlās Valančūns. 17 un 13 punkti bija Grigonim un Domantam Sabonim, abiem izcīnot pa septiņām atlējušajām bumbām.

Vācijas izlasē Vāgners maču noslēdza ar 32 punktiem, astoņām bumbām zem groziem un diviem bloķētiem metieniem, 25 punktus guva un astoņas rezultatīvas piespēles atdeva Šrēders, bet 21 punkts bija Maodo Lo.

Par "nāves grupu" nosauktajā grupā trīs uzvaras trīs spēlēs ir Vācijai, divi panākumi divās cīņās Slovēnijai, pa uzvarai divos dueļos Francijai un Bosnijai un Hercegovinai, bet tikai zaudējumi ir Ungārijai un Lietuvai, kas aizvadījušas divus un trīs mačus.

Tikmēr Tbilisi A apakšgrupā Melnkalne ar rezultātu 91:81 (21:21, 24:25, 22:12, 24:23) uzveica Bulgāriju.

Melnkalnes izlasē ar 23 punktiem, sešām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Vladimirs Mihailovičs, 17 punkti un deviņas atlēkušās bumbas bija Bojanam Dubļevičam, 16+7 šajos rādītājos sakrāja Nemaņa Radovičs, bet 17 punkti bija Igoram Drobņakam.

Bulgārijai 26 punktus guva un astoņas bumbas zem groziem izcīnīja Aleksandars Vezenkovs, kamēr 17 punktus iemeta Andrejs Ivanovs.

Pa divām uzvarām ir divas spēles aizvadījušajām Spānijai un Turcijai, kā arī trīs cīņas nospēlējušajai Melnkalnei, vienu panākumu guvusi Beļģija, divi zaudējumi ir Gruzijai un trīs neveiksmes - Bulgārijai.