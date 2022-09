'Eurobasket 2022': Spānija piedzīvo pamatīgu izbīli, bet ceturtdaļfinālā uzvar sīksto Somiju

Sarežģītu uzvaru Eiropas čempionāta ceturtdaļfinālā otrdien Berlīnē izcīnīja Spānijas basketbola izlase, kas ar 100:90 (19:30, 24:22, 30:15, 27:23) uzvarēja Somijas valstsvienību, cīņas laikā atspēlējoties no 15 punktu deficīta.

Spānijas izlases sastāvā rezultatīvākais ar 27 punktiem bija kādreizējais Kristapa Porziņģa komandas biedrs Villijs Ernangomess, bet 15 punkti viņa brālim Huančo Ernangomesam. Savukārt Lorenso Brauns pievienoja desmit punktus un 11 rezultatīvas piespēles.

Tikmēr Somijas valstsvienībā 28 punktus sameta Lauri Markanens, kuram arī 11 atlēkušās bumbas, kamēr 18 punkti Mikaelam Jantunenam.

Pusfinālā Spānija tiksies ar Vācijas un Grieķijas dueļa uzvarētāju. Šīs komandas savu maču aizvadīs šovakar.

Somijas basketbolisti otrdien aizvadīja ļoti labu pirmo puslaiku, vairākkārt iegūstot 15 punktu starpību. Spānijai nebija pretargumentu somu ātrajam un dinamiskajam basketbolam, to papildinot ar augstu precizitāti no tālmetienu līnijas (pirmajā puslaikā realizēti 54% trejaču).

