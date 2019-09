FIBA atzīst kļūdu un Lietuvas liktenīgā mača tiesnešus atstādina no Pasaules kausa

Starptautiskā Basketbola federācija (FIBA) atzīst, ka tiesneši Lietuvas-Francijas mača galotnē pieļāvuši rupju kļūdu un atstādinājuši viņus no Pasaules kausa turpmāko spēļu tiesāšanas.

Jau ziņots, ka Lietuvas izlase sestdien otrā posma pirmajā spēlē ar 75:78 piekāpās Francijai, tādējādi zaudējot izredzes iekļūt ceturtdaļfinālā.

Pusminūti pirms pamatlaika beigām pēc Jona Valančūna neiemestā soda metiena franču basketbolists Rūdijs Gobērs nosita bumbu nost no stīpas, pretinieki ieguva bumbu un savā uzbrukumā panāca 78:75.

"Pēc videoatkārtojuma noskatīšanās FIBA atzīst, ka pēc Valančūna izpildītā soda metiena Gobērs pieskārās stīpai brīdī, kad tas bija kontaktā ar bumbu. Pareizais lēmums šajā epizodē bija punkta piešķiršana Lietuvai. Šīs spēles tiesneši šajā Pasaules kausā vairs nestrādās," teikts FIBA paziņojumā.

Spēli tiesāja soģi no Spānijas, Venecuēlas un Argentīnas.

A lot of players and coaches have been complaining about officiating in the world cup.

Another huge mistake made by refs in final seconds of Lithuania-France gamepic.twitter.com/tF1S3Wp2xR