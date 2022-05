Foto: Misteram 20 punkti uzvarētā Igaunijas finālsērijas pirmajā spēlē

Latvijas basketbolists Andris Misters piektdien guva 20 punktus Igaunijas basketbola līgas finālsērijas pirmajā spēlē un kaldināja "Parnu Sadam" komandas uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pērnavieši savā laukumā ar rezultātu 93:88 (31:19, 23:21, 17:26, 22:22) pārspēja Edmunda Elkšņa pārstāvēto un Nikolaja Mazura vadīto "Tartu Universitāte"/"Maks & Moorits" komandu.

Finālsērija ritēs līdz vienas komandas trīs uzvarām.

Misters piektdien spēlēja 35 minūtes un 12 sekundes, grozā raidot četrus no septiņiem divpunktu metieniem, trīs no pieciem "trejačiem" un trīs no četriem soda metieniem. Viņa kontā bija arī septiņas rezultatīvas piespēles, četras atlēkušās bumbas, divas kļūdas, divas pārtvertas bumbas, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi, trīs piezīmes, pozitīvs +/- rādītājs (+6) un 25 efektivitātes koeficienta punkti.

Elksnis laukumā bija deviņas minūtes un 42 sekundes, kuru laikā realizēja vienu no diviem "sodiņiem", bet netrāpīja pa vienam metienam divu un trīs punktu vērtībās. Viņa rēķinā bija arī viena atlēkusī bumba, viena rezultatīva piespēle, viena piezīme, viens izprovocēts noteikumu pārkāpums, negatīvs +/- rādītājs (-3) un viens efektivitātes koeficienta punktus.



Misters bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, kamēr 17 punkti un deviņas bumbas zem groziem bija Ivo Vanam Tammam. Tartu vienībai 24 un 23 punktus guva Brekstons Haginss un Emanuēls Vembi.

Pusfināla sērijā Pērnavas klubs ar 3-2 pārspēja Roberta Štelmahera un Akseļa Vairoga trenēto un Ojāra Siliņa un Mārča Vītola pārstāvēto Tallinas "Kalev"/"Cramo", bet Tartu basketbolisti ar 3-0 uzvarēja Tallinas "TalTech"/"Optibet" komandu. Bronzas sērijā pēc pirmās spēles ar 1-0 vadībā ir "Kalev"/"Cramo".

Pērn decembrī Tartu basketbolisti izcīnīja Igaunijas kausu, finālā ar rezultātu 82:73 pārspējot Tallinas "Kalev"/"Cramo".

2021.gadā par čempioni kļuva "Kalev"/"Cramo" ar Jāni Kaufmani sastāvā.