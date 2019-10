Freimanim 12 punkti FIBA Čempionu līgā; Peineram uzvara ULEB Eiropas kausā

Latviešu basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva 12 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas mačā, taču nespēja glābt Polijas komandu Vloclavekas "Anwil" no zaudējuma.

"Anwil" B apakšgrupas otrajā spēlē viesos ar rezultātu 78:110 (20:27, 19:23, 21:27, 18:33) piekāpās Spānijas klubam Burgosas "San Pablo".

Freimanis šajā duelī laukumā pavadīja 28 minūtes un četras sekundes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no sešiem tālmetieniem un vienu no diviem "sodiņiem".

Tāpat viņš izcīnīja divas atlēkušās bumbas, veica vienu rezultatīvu piespēli un tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Latvieša pārstāvētajā komandā ar 24 punktiem izcēlās Tonijs Rotens, bet uzvarētājiem 20 punktus iemeta Taduss Makfeidens.

"Anwil" ar diviem zaudējumiem divās spēlēs ir pēdējā starp astoņām B apakšgrupas komandā.

Čempionu līgā 32 komandas sadalītas četrās apakšgrupās pa astoņām vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā iekļūs katras apakšgrupas četras labākās komandas.

Aizvadītajā sezonā par FIBA Čempionu līgas uzvarētāju kļuva Itālijas klubs Boloņas "Segafredo Virtus".

Latviešu basketbolists Žanis Peiners otrdien guva vienu punktu ULEB Eirokausa ceturtās kārtas mačā, viņa pārstāvētajai Belgradas "Partizan NIS" komandai svinot uzvaru.

Serbijas klubs B apakšgrupas spēlē mājās ar rezultātu 80:71 (24:18, 17:17, 16:23, 23:13) pārspēja Krievijas komandu Krasnodas "Lokomotiv-Kubaņ".

Peiners laukumā pavadīja astoņas minūtes un vienu sekundi, kuru laikā realizēja vienu no diviem soda metieniem, veica divas rezultatīvas piespēles, vienu reizi pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un tika pie diviem efektivitātes koeficienta punktiem.

Uzvarētājiem 16 punktus guva Rašons Tomass.

"Partizan" ar četrām uzvarām četrās spēlēs ir grupas līdere.

ULEB Eirokausā 24 komandas ir sadalītas četrās apakšgrupās, bet otro posmu sasniegs katras grupas četras labākās vienības, kamēr tālāk ceturtdaļfinālā iekļūs katras apakšgrupas divas labākās komandas. Izslēgšanas turnīrā ceturtdaļfināli, pusfināli un fināls notiks sērijās līdz divām uzvarām.