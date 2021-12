Freimanim 15 punkti, latviešu pārstāvētas komandas ar uzvarām noslēdz dalību Čempionu līgā

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva 15 punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas sezonas grupu turnīra pēdējā spēlē, viņa pārstāvētajai "Nizhny Novgorod" komandai izcīnot uzvaru.

Ņižņijnovgorodas komanda mājās ar rezultātu 93:85 (23:20, 26:20, 26:27, 18:18) pārspēja Dižonas DJA, kas būs "VEF Rīga" pretiniece "play-in" turnīrā.

Freimanis otrdien laukumā pavadīja 26 minūtes un 34 sekundes, kuru laikā realizēja trīs no četriem divpunktu metieniem, divus no astoņiem tālmetieniem un trīs no četriem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīsreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva divas kļūdas, iekrāja pozitīvu +/- rādītāju (+8) un desmit efektivitātes koeficienta punktus.

Uzvarētājiem 23 punktus guva Ivans Strebkovs, bet par punktu mazāk bija Mihailam Kulaginam. Francijas vienībai 20 un 18 punktus guva attiecīgi Gevins Veirs un Deivids Holstons.

"Nizhny Novgorod" ar divām uzvarām sešās spēlēs C grupā ieņēma ceturto vietu aiz Malagas "Unicaja" (4-2) un DJA un Lavrio "Megabolt" komandām (abām 3-3).

Ar uzvaru dalību FIBA turnīrā noslēdza arī Ojāra Siliņa un Mārča Vītola pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo", kuru vada Roberts Štelmahers ar vienu no asistentiem Akseli Vairogu. Tallinieši mājās ar rezultātu 72:70 (21:15, 20:18, 11:21, 20:16) uzveica Bursas "Tofaš" vienību.

Ojārs Siliņš desmit minūtēs un divās sekundēs guva trīs punktus, realizējot vienu no diviem tālmetieniem. Viņš arī izcīnīja trīs bumbas zem groziem, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva vienu kļūdu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-3) un pieciem efektivitātes koeficienta punktiem. Vītola nebija Igaunijas kluba pieteikumā.

Mājiniekiem 23 punktus guva Sailess Melsons, bet viesiem 16 punkti bija Tomislavam Zubčičam.

"Kalev"/"Cramo" palika ceturtā F apakšgrupā, uzvarot divās no sešām spēlēm. Četrus panākumus guva Bursas vienība, bet pa trīs uzvarām bija Strasbūras SIG un Ostendes "Filou" basketbolistiem.

Regulārajā turnīrā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupu uzvarētājas uzreiz nodrošinās vietu "play-off" pirmajā kārtā, kur tām pievienosies vēl astoņas vienības, kas tiks noskaidrotas "play-in" sērijās starp grupu otro un trešo vietu ieņēmušajām komandām.

Plānots, ka "play-in" turnīrā, astotdaļfinālā un ceturtdaļfinālā uzvarētāji tiks noskaidroti sērijā līdz divām uzvarām. Ceturtdaļfinālu pārvarējušās komandas iekļūs "Final Four" turnīrā, kur cīnīsies par balvu fondu viena miljona eiro apmērā.

Maijā Ņižņijnovgorodā notikušajā finālastoņnieka turnīrā triumfēja Spānijas klubs Burgosas "San Pablo", nosargājot pērn izcīnīto titulu.

2020./2021. gadā tika izspēlēta turnīra piektā sezona. Pirmajos trīs gados par čempioniem tika kronēti Tenerifes "Lenovo", Atēnu AEK un Boloņas "Segafredo Virtus" basketbolisti.