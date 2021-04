Freimanis ar 21 punktu palīdz 'Stelmet Enea' iekļūt Polijas pusfinālā

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis trešdien sakrāja "double-double", viņa un Jāņa Bērziņa pārstāvētajai Zelonas Guras "Stelmet Enea" komandai iekļūstot Polijas čempionāta pusfinālā.

Latviešu pārstāvētā vienība viesos pagarinājumā ar rezultātu 91:80 (25:14, 19:22, 14:24, 16:14, 17:6) pārspēja Stargardas "PGE Spojnia", sērijā līdz trim uzvarām panākot uzvaru ar 3-1.

Freimanis nospēlēja 37 minūtes un 16 sekundes, kuru laikā izcēlās ar 21 gūto punktu un desmit atlēkušajām bumbām. Basketbolists iemeta piecus no septiņiem divpunktu un vienu no astoņiem trīspunktu metieniem, kā arī realizēja astoņus no deviņiem "sodiņiem".

Uzbrucējs reizi rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārtvēra bumbu, divreiz kļūdījās, nopelnīja vienu personisko piezīmi, pretiniekus izprovocēja uz pieciem noteikumu pārkāpumiem un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu 21.

Bērziņš laukumā pavadīja 12 minūtes un 25 sekundes, kuru laikā guva divus punktus, grozā raidot vienīgo divpunktu metienu. Viņš arī izcīnīja četras atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pretinieku izprovocēja uz vienu noteikumu pārkāpumu un spēli noslēdza ar efektivitātes koeficientu septiņi.

Freimanis ar 21 punktu dalīja spēles otra labākā punktu guvēja laurus, kamēr rezultatīvākais uzvarētāju rindās ar 29 punktiem un piecām atlēkušajām bumbām bija Džefrijs Grosels.

Mājiniekiem ar 17 punktiem labākais bija Zelonā Gurā dzimušais Filips Matčaks.

52 sekundes pirms pamatlaika beigām Matčaks panāca 74:70 mājinieku labā, taču viesi četras sekundes pirms pamatlaika beigām ar Krisa Ričarda divpunktu metienu atspēlējās, sekundi pirms sirēnas viņam nobloķējot pretinieka metienu.

Papildlaiku ar diviem gūtiem punktiem gan sāka, gan pabeidza Grosels, viesiem kontrolējot notikumu gaitu laukumā.

Mārtiņa Laksas pārstāvētā Ļubļinas "Start" ceturtdaļfinālā ar 1-2 piekāpjas Ostravas Velkopolskas "Stal".

Pagājušajā sezonā Covid-19 dēļ izslēgšanas spēles netika aizvadītas, par uzvarētāju pasludinot Zelonas Guras komandu.