Freimanis palīdz izraut papildlaiku, bet 'Nizhny Novgorod' zaudē Grieķijā

Rolands Freimanis otrdien guva astoņus punktus Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Čempionu līgas sezonas trešajā spēlē Grieķijā, bet "Nizhny Novgorod" komanda piedzīvoja zaudējumu izbraukumā.

Ņižņijnovgorodas basketbolisti viesos pagarinājumā ar 86:95 (27:28, 17:21, 15:13, 21:18, 6:15) piekāpās "Lavrio" vienībai.

Viesi pēdējā ceturtdaļā atspēlēja deviņu punktu deficītu, pamatlaika izskaņā pat izvirzoties vadībā. Ivans Strebkovs pēc Rolanda Freimaņa piespēles realizēja tālmetienu, kas ļāva četras sekundes pirms ceturtās ceturtdaļas beigām panākt rezultātu 80:79.

Laukuma saimniekiem viens precīzs soda metiens ļāva nodrošināt papildlaiku, kurā viņi ātri attīstīja pietiekami lielu vadību, to vairs arī neatdodot.

Freimanis spēlēja 26 minūtes un 40 sekundes, kuru laikā realizēja divus no trijiem divpunktu metieniem, vienu no astoņiem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, divreiz rezultatīvi piespēlēja, vienreiz pārkāpa noteikumus, vienreiz kļūdījās, kā arī iekrāja komandā dalītu sliktāko +/- rādītāju (-10) un efektivitātes koeficientu viens.

Rezultatīvākais zaudētāju rindās ar 21 punktu, sešām atlēkušajām bumbām un piecām rezultatīvām piespēlēm bija Strebkovs, bet pretiniekiem ar 35 punktiem un sešām rezultatīvām piespēlēm izcēlās Taisons Kārters.

C grupā trīs uzvaras ir Malagas "Unicaja", divas – "Lavrio", viena – Dižonas JDA, bet "Ņižņij Novgorod" ar trim zaudējumiem noenkurojusies ceturtajā vietā.

Regulārajā turnīrā 32 komandas sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām vienībām katrā. Apakšgrupu uzvarētājas uzreiz nodrošinās vietu "play-off" pirmajā kārtā, kur tām pievienosies vēl astoņas vienības, kas tiks noskaidrotas "play-in" sērijās starp grupu otro un trešo vietu ieņēmušajām komandām.

Plānots, ka "play-in" turnīrā, astotdaļfinālā un ceturtdaļfinālā uzvarētāji tiks noskaidroti sērijā līdz divām uzvarām. Ceturtdaļfinālu pārvarējušās komandas iekļūs "Final Four" turnīrā, kur cīnīsies par balvu fondu viena miljona eiro apmērā.

Maijā Ņižņijnovgorodā notikušajā finālastoņnieka turnīrā triumfēja Spānijas klubs Burgosas "San Pablo", nosargājot pērn izcīnīto titulu.

2020./2021. gadā tika izspēlēta turnīra piektā sezona. Pirmajos trīs gados par čempioniem tika kronēti Tenerifes "Lenovo", Atēnu AEK un Boloņas "Segafredo Virtus" basketbolisti.