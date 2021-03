Freimanis un Bērziņš rezultatīvi zaudējumā Štelmahera vadītajai 'Kalev/Cramo'

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis otrdien guva 22 punktus un Jānis Bērziņš pievienoja 17 punktus, taču ar to nebija pietiekami, lai Zelonas Guras "Enea Zastal" komanda savā laukumā svinētu uzvaru Vienotās līgas spēlē pār Jāņa Kaufmaņa pārstāvēto Tallinas "Kalve"/"Cramo".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Polijas klubs savā laukumā ar rezultātu 88:95 (23:28, 22:28, 24:18, 19:21) piekāpās Roberta Štemahera un Akseļa Vairoga vadītajai un Kaufmaņa pārstāvētajai Tallinas "Kalev"/"Kramo".

Freimanis šajā spēlē laukumā pavadīja 34 minūtes un trīs sekundes, kuru laikā grozā raidīja piecus no deviņiem divpunktu metieniem, divus no pieciem "trejačiem" un visus sešus soda metienus. Viņa kontā arī deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, viens bloķēts metiens, divas piezīmes, četri izprovocēti noteikumu pārkāpumi un komandā labākais efektivitātes koeficients 26.

Tikmēr Bērziņš, kurš maču sāka pamatsastāvā, 28 minūtēs un 11 sekundēs realizēja piecus no sešiem divpunktu metieniem, vienu no pieciem tālmetieniem un četrus no pieciem "sodiņiem". Tāpat latvietis izcīnīja četras atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvu piespēlēja, vienreiz pārķēra bumbu, četrreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja efektivitātes koeficientu 19.

Tikmēr Kaufmanis Tallinas komandas rindās spēli sāka pamatsastāvā un 17 minūtēs un 51 sekundē guva trīs punktus, realizējot vienu no trim tālmetieniem, bet garām grozam raidot trīs tālmetienus. Tāpat latvietis izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, vienreiz rezultatīvu piespēlēja, trīsreiz kļūdījās, pa reizei pārkāpa noteikumus un izprovocēja piezīmi pretiniekam, kā arī iekrāja efektivitātes koeficientu viens.

Zelona Guras komanda ar 13 uzvarām 22 spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu, bet "Kalev"/"Cramo" ar astoņiem panākumiem 19 spēlēs ierindojas demsitajā vietā.