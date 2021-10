Freimanis un Mejeris rezultatīvākie savu komandu uzvarās Vienotās līgas spēlēs (plkst. 19.10)

Latvijas basketbolisti Rolands Freimanis un Mareks Mejeris svētdien, 10. oktobrī, guva attiecīgi 25 un 23 punktus Vienotās līgas spēlēs, kaldinot savu komandu uzvaras.

Freimaņa pārstāvēta "Ņižņij Novgorod" mājās ar rezultātu 76:73 (16:22, 26:20, 22:13, 12:18) pārspēja "Astana" vienību.

Freimanis svētdien spēlēja 27 minūtes un 41 sekundi, kuru laikā realizēja trīs no sešiem divpunktu metieniem, četrus no 11 tālmetieniem un visus septiņus "sodiņus". Tāpat viņa kontā bija arī sešas atlēkušās bumbas, viena rezultatīva piespēle, divas kļūdas, viena pārtverta bumba, trīs izprovocēti noteikumu pārkāpumi, labākais +/- rādītājs komandā (+11) un 21 efektivitātes koeficienta punkts.

Latviešu basketbolists bija rezultatīvākais uzvarētāju rindās, bet pretiniekiem 32 punktus guva Džeilens Berfords.

Tikmēr Mejera pārstāvētā Permas "Parma" viesos ar rezultātu 78:75 (24:21, 19:16, 15:20, 20:18) uzvarēja Minskas "Cmoki" vienību.

Mejeris spēlēja 26 minūtes un 23 sekundes, grozā raidot septiņus no desmit divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un trīs no pieciem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pārtvēra divas bumbas, bloķēja divus metienus, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja trīs piezīmes un iekrāja 27 efektivitātes koeficienta punktus.

Mejeris bija mača rezultatīvākais un produktīvākais spēlētājs.

Tikmēr Mārča Vītola un Ojāra Siliņa pārstāvētā Tallinas "Kalev"/"Cramo", kuru vada Roberts Štelmahers ar vienu no asistentiem Akseli Vairogu, mājās ar 81:87 (17:20, 27:30, 17:24, 20:13) zaudēja Krasnojarskas "Jeņisej".

Vītols laukumā pavadītajās astoņās minūtēs un 17 sekundēs realizēja savu vienīgo divpunktu metienu, aizmeta garām grozam abus tālmetienus, vienreiz rezultatīvi piespēlēja, pārtvēra vienu bumbu, vienreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja divus efektivitātes koeficienta punktus. Siliņš bija pieteikumā, bet laukumā nedevās.

Talliniešiem ar 16 punktiem un deviņām atlēkušajām bumbām atzīmējās Rauno Nurgers, bet viesiem 20 punktus guva Kaspers Veirs.

"Parma" vienībai šī bija pirmā spēle šajā Vienotās līgas sezonā, bet "Ņižņij Novgorod" aizvadīja otro maču, svinot pirmo uzvaru. "Kalev"/"Cramo" zaudējusi visās trīs aizvadītajās cīņās.

Šosezon pamatturnīrā startē 12 komandas, kas ir par vienu mazāk nekā pagājušajā gadā. Astoņas pārstāv Krieviju, iztrūkstot krīzes skartajai Maskavas apgabala "Himki" komandai, bet pa vienai vienībai ir no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Trešo sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2020./2021. gada līgas sezona beidzās ar Maskavas CSKA vienības uzvaru finālsērijā ar 3-0 pār Kazaņas "Uniks".

Kopš 2011./2012. gada sezonas CSKA Vienotajā līgā ne reizi nav zaudējusi čempiones godu.