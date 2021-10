Freimanis Vienotās līgas spēlē iemet deviņus punktus bijušajam klubam

Latvijas basketbolists Rolands Freimanis pirmdien Vienotās līgas spēlē palīdzēja "Ņižņij Novgorod" vienībai izcīnīt uzvaru.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Freimaņa pārstāvēta "Ņižņij Novgorod" izbraukumā ar rezultātu 99:75 (33:16, 21:30, 19:15, 22:16) pārspēja Zelona Guras "Zastal Enea".

Latvijas basketbolists laukumā pavadīja 22 minūtes un 55 sekundes, kuru laikā guva deviņus punktus, realizējot vienu no diviem divu punktu metieniem, divus no pieciem tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņš arī savāca piecas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, trīs reizes kļūdījās, nopelnīja vienu personīgo piezīmi, izprovocēja trīs pretinieku piezīmes, kā arī beidza spēli ar +/- koeficientu -10 un efektivitātes koeficientu 7.

Freimaņa pārstāvētajā vienībā labākais ar 19 gūtajiem punktiem bija Iļja Platonovs, bet 15 punktus pievienoja Mihails Kulagins.

Mājinieku vienībā Nemanja Nenadičs un Jaroslavs Ziskovskis katrs guva 20 punktus, kopā sakrājot vairāk nekā pusi no komandas punktiem.

Ņižņijnovgorodas vienība Vienotajā līgā ir aizvadījusi četras spēles, kurās izcīnīja divas uzvaras, un pašlaik kopvērtējumā ieņem dalītu septīto vietu.

Šosezon pamatturnīrā startē 12 komandas, kas ir par vienu mazāk nekā pagājušajā gadā. Astoņas pārstāv Krieviju, iztrūkstot krīzes skartajai Maskavas apgabala "Himki" komandai, bet pa vienai vienībai ir no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Trešo sezonu pēc kārtas turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

2020./2021.gada līgas sezona beidzās ar Maskavas CSKA vienības uzvaru finālsērijā ar 3-0 pār Kazaņas "Uniks".

Kopš 2011./2012.gada sezonas CSKA Vienotajā līgā ne reizi nav zaudējusi čempiones godu.