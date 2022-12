Grainere pēc ieslodzījuma Krievijā aizvadījusi pirmo treniņu desmit mēnešu laikā

ASV basketboliste Britnija Grainere, kura atradās ieslodzījumā Krievijā kopš februāra, svētdien aizvadīja pirmo treniņu desmit mēnešu laikā, sarunā ar ESPN atklāja sportistes aģente Lindsija Kagava-Kolā.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Grainere 17.februārī tika aizturēta ar apsūdzībām par Krievijā nelegālo elektronisko cigarešu kārtridžu ar marihuānas eļļu pārvadāšanu savā bagāžā. Pēc tam augustā Maskavas tiesā viņai tika piespriests deviņu gadu cietumsods, taču pagājušajā nedēļā viņa tika atbrīvota apmaiņā pret ASV ieslodzīto Krievijas ieroču tirgoni Viktoru Butu.

Sieviešu nacionālās basketbola asociācijas (WNBA) viena no spožākajām basketbolistēm Grainere svētdien, atgriežoties dzimtenē no Abū Dabī, kur notika ieslodzīto apmaiņa, Sanantonio aizvadīja vieglu treniņu, kurā arī trieca bumbu grozā no augšas.

"Ja viņa vēlēsies spēlēt, tad par to arī paziņos. Viņai priekšā ir brīvdienas, lai atpūstot un izlemtu, ko darīt tālāk," teica sportistes aģente Kagava-Kolā. "Izskatās, ka viņa visu ir pārcietusi neticamā veidā un šobrīd mēģina atgriezties pasaulē, kas ir mainījusies viņai apkārt."

Grainere pati vēl nav nākusi klajā ar kādu publisku paziņojumu.

WNBA komandu Fīniksas "Mercury" pārstāvošā Grainere kopš 2014.gada starpsezonās Krievijā pārstāvēja Jekaterinburgas UGMK vienību, ar kuru četras reizes uzvarēja FIBA Eirolīgā. Savukārt WNBA Grainere ir uzvarējusi vienreiz.

Krievija līdz iebrukumam Ukrainā WNBA starpsezonās bija galamērķis daudzām ASV basketbolistēm, jo atalgojums tur bija vairākas reizes lielāks nekā dzimtenē.

32 gadus vecā Grainere ar savu prasmi ietriekt bumbu grozā no augšas tiek uzskatīta par vienu no labākajām pasaules basketbolistēm.