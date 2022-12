Gražulim seši punkti un septiņas atlēkušās bumbas; Trento komanda zaudē ULEB Eirokausa mačā

Latvijas basketbolists Andrejs Gražulis trešdien ULEB Eirokausa spēlē izcēlās ar sešiem punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām, taču tas neglāba Trento "Dolomiti Energia" no neveiksmes.

Trento vienība izbraukumā ar rezultātu 58:73 (18:14, 11:28, 17:12, 12:19) atzina Podgoricas "Budučnost Voli" pārākumu.

Gražulis laukumā bija 32 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā realizēja divus no pieciem divu punktu metieniem un divus no četriem soda metieniem, bet trīs reizes meta garām no trīspunktu līnijas. Viņš statistikā arī atzīmējās ar septiņām atlēkušajām bumbām, vienu rezultatīvu piespēli, trīs pārtvertām piespēlēm, vienu kļūdu, vienu piezīmi, sešiem izprovocētiem sodiem un noslēdza maču ar efektivitātes koeficientu 12.

"Dolomiti Energia" vienībā Darions Etkinss izcēlās ar 16 punktiem, septiņām atlēkušajām bumbām un četriem bloķētiem metieniem, bet 14 punktus pievienoja Trents Lokets.

Mājinieku rindās rezultatīvākais ar 20 gūtajiem punktiem bija Marko Jagodičs-Kurica.

Trento vienība ar vienu uzvaru septiņos mačos ieņem devīto vietu B apakšgrupā, kamēr "Budučnost Voli" septiņās spēlēs ir tikusi pie pieciem panākumiem un atrodas pirmajā vietā.

ULEB Eirokausa pamatturnīrā 20 komandas sadalītas divās grupās pa desmit vienībām katrā. Izslēgšanas turnīrā, kas sāksies no astotdaļfināla, iekļūs katras grupas astoņas labākās komandas.

Pagājušajā sezonā par čempioniem kļuva Boloņas "Virtus" basketbolisti, kuri finālā pārspēja "Bursaspor".