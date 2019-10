Helmaņa 'Rytas' un Peinera 'Partizan' ar uzvarām uzsāk Eirokausa sezonu

Lietuvas basketbola klubs Viļņas "Rytas", kura rindās par galvenā trenera Daiņa Adomaiša asistentu strādā Uvis Helmanis, ULEB Eiropas kausa A grupas atklāšanas spēlē ar rezultātu 92:86 (16:23, 40:21, 16:19, 20:23) pieveica Krasnodaras "Lokomotiv Kubaņ" vienību no Krievijas, bet Latvijas izlases basketbolista Žaņa Peinera pārstāvētā Belgradas "Partizan" ar rezultātu 66:63 (19:11, 11:15, 18:18, 18:19) B grupas mačā viesos apspēlēja Venēcijas "Umana Reyer" komandu.

Par spēles lielāko pavērsienu Viļņas "Siemens" arēnā kļuva otrā ceturtdaļa, kurā "Rytas" basketbolisti izcēlās ar 40 punktiem. Šajā desmitminūtē visus trīs izpildītos trīspunktu metienus trāpīja Eimants Bendžus, bet ar desmit punktiem izcēlās bijušais "VEF Rīga" vienības aizsargs Pako Kruzs.

Lai gan viesi no Krasnodaras otrajā puslaikā spēja samazināt rezultāta starpību, Viļņas vienības basketbolisti vadību tā arī vairs neatdeva. Vēl nepilnas divas minūtes pirms spēles beigām Krievijas kluba rindās spēlējošais lietuvietis Mants Kalnietis ar diviem soda metieniem panāca rezultātu 84:87, bet nākamajā uzbrukumā nerealizēja tālmetienu, kas būtu izlīdzinājis spēles rezultātu.

Pako Kruzs tieši pirms spēles pēdējās minūtes realizēja divpunktnieku, izveidojot nepieciešamo atrāvienu no "Lokomotiv Kubaņ" komandas.

Rezultatīvākais mājinieku rindās ar 27 punktiem bija Bendžus, kurš realizēja sešus no 11 tālmetieniem, bet 16 punkti bija Kruza kontā. Savukārt viesu labā ar 24 punktiem izcēlās bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) basketbolists Džonijs Obraients, kamēr 19 punktus sakrāja Krievijas izlases basketbolists Dmitrijs Kulagins. Iepriekš minētais Kalnietis izcēlās ar 12 "ačiem".

Savukārt Belgradas "Partizan" basketbolisti pirmo ceturtdaļu noslēdza ar astoņu punktu pārsvaru, Ogņenam Jaramazam pārtverot bumbu un otrā laukuma pusē trāpot tālmetienu.

