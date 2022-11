Itālijas basketbolisti nodrošina sev un Spānijai ceļazīmes uz Pasaules kausa finālturnīru

Itālijas vīriešu basketbola izlase pirmdien nodrošināja sev un Spānijai ceļazīmes uz 2023.gada Pasaules kausa finālturnīru.

Eiropas kvalifikācijas zonas otrā posma L apakšgrupas spēlē Itālija viesos ar rezultātu 85:84 (24:19, 19:21, 17:18, 25:26) guva virsroku pār Gruziju.

Ar 15 punktiem un astoņām rezultatīvām piespēlēm itāļiem izcēlās Marko Spisu, 15 punktus guva arī Amedeo Tesitori, bet pa 11 punktiem bija Mikēlem Vitāli un Paulam Bilijam. Gruzijas izlasē Tornike Šengelija guva 15 punktus, izcīnīja četras bumbas zem groziem un atdeva sešas rezultatīvas piespēles.

Divreiz ceturto vietu izcīnījusī Itālija Pasaules kausa finālturnīrā spēlēs desmito reizi vēsturē.

Jau ziņots, ka pirms tam Ukraina Rīgā ar rezultātu 79:72 (14:18, 21:15, 16:20, 28:19) pārspēja Islandi un saglabāja cerības izcīnīt ceļazīmi uz finālturnīru.

Vēl šajā grupā Spānija pirmdien tiksies ar Nīderlandi, taču pēc Gruzijas un Islandes zaudējumiem kļuva zināms, ka uz finālturnīru brauks arī spāņi. 2006. un 2019.gada čempione Spānija finālturnīrā spēlēs 13.reizi.

L grupā pa sešām uzvarām astoņos un septiņos dueļos ir Itālijai un Spānijai. Pa četrām uzvarām astoņās spēlēs ir Gruzijai un Islandei, tālāk seko Ukraina ar bilanci 3-5, un Nīderlande, kas zaudējusi visās septiņās spēlēs, ieņem pēdējo vietu.

Trīs labākās grupas komandas kvalificēsies finālturnīram.

Pēdējais izlašu logs paredzēts 2023.gada februārī.

Finālturnīrs no 2023.gada 25.augusta līdz 10.septembrim norisināsies Filipīnās, Japānā un Indonēzijā. Vietas finālturnīrā nodrošinātas divām no trim mājiniecēm Japānai un Filipīnām, vēl no Āzijas zonas ceļazīmes ir Jaunzēlandei, Libānai un Austrālijai, Āfrikas zonā kvalificējusies Kotdivuāra, Amerikas zonā - Kanāda, bet Eiropas zonā - Somija, Vācija, Latvija, Itālija un Spānija.