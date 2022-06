Belgradas "Partizan" pirmdien Belgradā Adrijas līgas finālsērijas piektajā spēlē bez Latvijas basketbolista Rodiona Kuruca sastāvā cieta zaudējumu, par čempioniem kļūstot Belgradas "Crvena Zvezda" vienībai.

"Partizan" divu Belgradas komandu duelī spēlē viesos ar rezultātu 77:80 (20:18, 17:15, 21:26, 19:21) piekāpās "Crvena Zvezda mts".

Sērijā līdz trim uzvarām ar 3-2 pārāka bija "Crvena Zvezda mts", par čempioni kļūstot trešo reizi četru sezonu laikā. Ceturtajā no sezonām (2019./2020.) sezona netika pabeigta Covid-19 epidēmijas dēļ.

Mačs uz ilgāku laiku tika pārtraukts, kad trešajā ceturtdaļā rezultāts bija 39:39 un nospēlētas bija trīs minūtes un 14 sekundes. Mājinieku līdzjutēju pacietības mērs bija pilns, kad tiesneši "Crvena Zvezda" komandas līderim Nikolam Kaliničam piešķīra ceturto personisko piezīmi. Laukumā lidoja dažādi priekšmeti, un tiesneši steigšus devās uz ģērbtuvēm, pēc laiciņa viņiem sekojot arī spēlētājiem.

Spēle atsākās vien tad, kad skatītāji halli bija pametuši. Mačs, kas pēc Latvijas laika sākās plkst.21, tika pabeigts, kad Latvijā jau teju bija pulksten 00.30.

After the interruption the game resumed, only to be interrupted again after the renewed missiles barrage from the stands. This Time the refs ordered the whole arena to be emptied. This took some (long) time as some fans were not too hurried to leave. pic.twitter.com/3DvU3xCUnc