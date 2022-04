Jānim Bērziņam desmit punkti zaudējumā pret 'Panathiniakos'

Latvijas basketbolists Jānis Bērziņš trešdien Grieķijas čempionāta spēlē izbraukumā guva desmit punktus "Larisa" zaudējumā Atēnu "Panathiniakos".

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

"Larisa" viesos piekāpās "Panathiniakos" ar 67:98 (20:17, 15:32, 15:24, 17:25).

Bērziņš laukumā pavadīja 25 minūtes un 16 sekundes, grozā raidot vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un divus no trim soda metieniem. Viņš arī izcīnīja vienu atlēkušo bumbu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja piecas piezīmes un tika pie otra sliktākā spēlē +/- rādītāja -26.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 23 punktiem bija Džeremijs Evenss, bet "Larisa" rindās Stefens Mūdijs guva 16 punktus.

"Larisa" Grieķijas čempionātā ar deviņām uzvarām 20 spēlēs ieņem devīto vietu 13 komandu konkurencē.

Sezonas pirmo pusi Bērziņš aizvadīja Spānijas augstākās līgas (ACB) komandā Manrezas "Baxi".