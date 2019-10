Jēkabsone-Žogota savas kampaņas ietvaros tiksies ar FIBA Eiropas nodaļas prezidentu

Latvijas Basketbola savienības (LBS) prezidenta amata kandidāte Anete Jēkabsone-Žogota šonedēļ tiksies ar Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eiropas nodaļas prezidentu Turgaju Demirelu, informēja viņas pārstāvji.

Jēkabsone-Žogota šobrīd ir vienīgā, kura paziņojusi par savu kandidatūru LBS prezidenta vēlēšanās. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie programmas veidošanas nākamajiem četriem gadiem, kas tiks prezentēta novembra beigās, pēc tam, kad būs notikušas individuālas tikšanās ar visiem LBS biedriem, lai pārrunātu to idejas un redzējumu. Paralēli tam jādefinē arī Latvijas pozīcija ar basketbolu saistītos ārpolitikas jautājumos, tāpēc 30. oktobrī Anete Jēkabsone-Žogota tiksies ar Turgaju Demirelu, kurš ir FIBA Eiropa prezidents un FIBA Pasaule viceprezidents, kā arī bijušais Turcijas Basketbola federācijas prezidents.

"Ar lielu interesi gaidu tikšanos. Redzu daudzas paralēles - abi esam bijuši basketbolisti, kuri pēc karjeras beigām vēlas turpināt palīdzēt basketbolam. Demirela kungs arī ir spēlējis izlasē un kļuvis par Turcijas čempionu Stambulas "Galatasaray" sastāvā, es izcīnīju Turcijas čempionu titulu kopā ar Stambulas "Fenerbahce". Mūsu gaidāmā tikšanās pierāda, ka basketbols stāv pāri kaislībām laukumā, kur abām šīm Stambulas komandām nav tās draudzīgākās attiecības. Vēlos pārrunāt to, kāda viņam bija pāreja no basketbola laukuma uz darbu kabinetā, un noteikti apspriest to, kā Latvija var vairāk iesaistīties FIBA lēmumu pieņemšanā," par gaidāmo tikšanos stāstīja Anete Jēkabsone-Žogota.

FIBA Eiropas nodaļas prezidenta un Jēkabsones-Žogotas tikšanās notiks kopā ar kādreizējo Latvijas Basketbola savienības prezidentu un ilggadējo Latvijas pārstāvi FIBA Finanšu komisijā Ojāru Kehri.

"Anetes vārds basketbola pasaulē ir ļoti labi zināms, tāpēc šādu vizīti uzskatu par loģisku. FIBA redz, ka ar šādu soli Latvijā basketbols iegūs papildus atbalstu, gan līdzjutēju aprindās, gan sarunās ar sponsoriem un valsti, uzlabojot basketbola pozīcijas un, protams, ka FIBA ir ieinteresēti tajā. Taču es gribu uzsvērt, ka šādi iegūsim arī starptautiskajā arēnā, kur Anetei ar sevi nav jāiepazīstina un viņa kā līdzīga ar līdzīgu var runāt ar visiem. Tas var atvērt Latvijai tādas durvis, kas pēdējos gados bijušas slēgtas. Šādu modeli, kad valsts zināmākais basketbolists vada federāciju un pārstāv to, starptautiski daudzi veiksmīgi izmanto, sākot no Lietuvas un Krievijas, kur prezidenti ir Arvīds Sabonis un Andrejs Kiriļenko, līdz pat Ķīnai, kur basketbola federāciju vada Jao Mins," optimistiski noskaņots par gaidāmo tikšanos bija Kehris.

Jēkabsones-Žogotas un Turgaja Demirela tikšanās notiks 30. oktobrī Minhenē, kur atrodas FIBA Eiropa galvenā mītne.

Pēdējās nedēļās turpinās ļoti aktīvs darbs Anetei Jēkabsonei-Žogotai tiekoties ar LBS biedriem, uzklausot idejas un apzinot problēmas, lai novembra beigās varētu prezentēt savu rīcības programmu un turpinātu gatavoties vēlēšanām, diskutējot par tās punktiem. LBS valde gan joprojām nav paziņojusi, kad plāno sasaukt kongresu, kurā notiks prezidenta vēlēšanas. Pēc LBS statūtiem jaunajam prezidentam jābūt ievēlētam līdz nākamā gada janvāra beigām, kad beidzas Valda Voina pilnvaras.