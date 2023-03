Jurjānei 26, Pulverei 13 punkti zaudējumā Turcijas čempionāta spēlē

Latvijas basketboliste Aija Jurjāne sestdien Ankarā guva 26 punktus, Ieva Pulvere pievienoja 13 punktus, taču Stambulas "Galatasaray" cieta neveiksmi Turcijas čempionāta spēlē.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Pulveres un Jurjānes pārstāvētā "Galatasaray" izbraukumā ar 77:86 (17:18, 26:23, 16:19, 18:26) piekāpās Ankaras "Botaš".

Jurjāne 37 minūtēs un 19 sekundēs laukumā realizēja astoņus no 13 divpunktu metieniem, divus no trim tālmetieniem un četrus no septiņiem soda metieniem, kļūstot par mača rezultatīvāko spēlētāju.

Viņa arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, sakrāja divas rezultatīvas piespēles, bloķētu metienu, reizi pārtvēra bumbu, divreiz kļūdījās, nopelnīja četras piezīmes, kā arī tika pie +/- rādītāja -7 un mačā labākā efektivitātes koeficienta 26.

Pulvere laukumā bija 37 minūtes un 14 sekundes, kuru laikā realizēja četrus no pieciem divpunktu metieniem, vienu no trim tālmetieniem un abus soda metienus, kā arī izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, sakrāja trīs rezultatīvas piespēles, pa reizei kļūdījās un pārķēra bumbu, nopelnīja trīs piezīmes, tika pie +/- rādītāja -6 un efektivitātes koeficienta 16.

Pulvere kļuva par otru rezultatīvāko viešņu rindās, bet Ankaras vienībā ar 18 punktiem un septiņām atlēkušajām bumbām rezultatīvākā bija Viktorija Makolija.

Latviešu pārstāvētā vienība ar 16 uzvarām 22 mačos turnīra tabulā ieņem trešo vietu.