Kitiju Laksu neuztrauc tas, ka WNBA viņa varēs debitēt tikai nākamajā gadā

Kitija Laksa īpaši neuztraucas par to, ka Sieviešu nacionālajā basketbola asociācijā (WNBA) viņa varēs debitēt tikai 2021.gada sezonā, atzīst pati basketboliste.

Jau ziņots, ka Laksu piektdien WNBA draftā izraudzījās Sietlas "Storm" komanda. Laksa tika izvēlēta pirmajā kārtā ar kopējo 11. numuru, kļūstot par visaugstāk draftēto Latvijas basketbolisti.

Pēdējās pāris dienas Laksai bijušas gana trauksmainas, jo pēc lielā notikuma interese ir gan Ziemeļamerikā, gan Latvijā.

"Ir liels prieks un gandarījums. Šobrīd viss jau rit mierīgāk, un apzinos to, kas ir noticis. Uzreiz pēc drafta sazinājās gan kluba prezidents, gan treneris, gan mediju pārstāvis. Vajadzēja sniegt pāris intervijas uzreiz tajā pašā naktī. Tāpat arī tepat Latvijā bijis daudz sarunu, taču tas viss pieder pie lietas. Prieks, ka cilvēkiem ir liela interese un saņemu atbalstu no viņiem," par pēdējo dienu notikumiem stāstīja Laksa.

Latviešu basketbolistei sākotnēji tika prognozēta stabila vieta drafta otrajā kārtā, tomēr pēdējā nedēļā pieauga viņas izredzes tikt izvēlētai jau pirmajā kārtā.

"Komandas, kurām bija par mani interese, jau iepriekš bija sazinājušās ar mani, to vidū bija arī "Storm". Neliela nojausma bija par to, kas varētu notikt. Tik un tā gaidīju drafta nakti, lai viss apstiprinātos un būtu oficiāli. Tāpēc neliels satraukums bija. Nokļuvu Sietlā un esmu ļoti apmierināta ar iznākumu. Drafta 11.numurs - kur nu vēl labāk? Nevaru sagaidīt, kad varēšu pievienoties komandai. Pirmkārt, komanda ir daudzkārtēja līgas čempione. Tajā ir spēlējušas liela daļa ASV izlases basketbolistes. Ar dažām no viņām izdevās uzspēlēt Pasaules kausā. "Storm" komanda, manuprāt, ir viena no labākajām," atzīmēja Laksa.

Pēc drafta viņa ar komandu vienojās, ka 2020.gadā vēl nepievienosies komandai. Šobrīd nav arī zināms, kad viņa varētu doties uz ASV, lai iepazītos ar jauno komandu.

"Ir ļoti daudz nezināmā un lietas, kuras neviens nevaram ietekmēt. Vispirms pasaulē visam jānostājas ierastajās sliedēs. Šobrīd nav noteikts konkrēts laiks, kad man vajadzētu ierasties komandā. Drīzāk tas varētu būt tikai nākamajā gadā," uzsvēra basketboliste, kurai sarunas par līgumu ar komandu būs vēlāk. "Pēc drafta nakts visi cenšamies uzelpot. Ar aģentu runāju, ka šajā nedēļā sazināsimies un zināsim ko vairāk."

WNBA sezonas sākums parasti ir maijā, līdz ar to Laksai līdz debijai līgā jāgaida vairāk nekā gads. Šīs sezonas sākums ir atlikts uz nenoteiktu laiku.

"Manuprāt, jebkurai WNBA spēlētājai šobrīd ir neziņa, jo līga vēl nav neko paziņojusi. Fakts, ka līgā debitēšu tikai nākamgad, nomierina, jo nav zināms, vai šajā sezonā vispār kaut kas notiks. Un pat ja notiktu, nav zināms, vai man kā eiropietei būtu atļauts iebraukt ASV. Uztraukuma nav. Zinu, ka debija būs un varēšu izcīnīt savu vietu komandā. Skatos nākotnē un gaidīšu, kad praktiski un fiziski tiks dota šī iespēja," skaidroja Laksa.

Daļa WNBA spēlējošo basketbolistu rudens-pavasara sezonā dodas uz Eiropu, pārstāvot Vecā kontinenta komandas un tādējādi spēlējot teju bez atpūtas. Laksa gan šobrīd nezina, vai nākotnē paralēli spēlēs gan ASV, gan Eiropā.

"Esmu par to domājusi, taču pagaidām koncentrējos tikai darbam dienu no dienas. Ir lietas, ko nevaru ietekmēt. Kad pienāks laiks, tad arī domāšu. Ja varēšu spēlēt abos kontinentos, tad kāpēc nē? Taču šobrīd tik tālu plānu nākotnē man vēl nav," atklāja Laksa.

Ierobežojošo pasākumu dēļ Laksa, tāpat kā citas basketbolistes, strādā mājās pēc individuālās programmas.

"Mājās ir iekārtota neliela trenažieru zāle. Esmu saziņā ar savu fizioterapeitu un fiziskās sagatavotības treneris Ivaru Ikstenu. Strādāju ar viņa iedotu darbu. Tiek turēta roka uz pulsa, lai nedarītu par daudz vai arī par maz. Cenšos sevi uzturēt labā fiziskā formā, taču neviens profesionāls basketbolists šajos apstākļos nevar sasniegt 100% rezultātu. Ārā ir grozs, līdz ar to varu arī strādāt ar bumbu. Viss notiek individuāli, taču basketbols ir komandu sporta veids," stāstīja Laksa.

"TTT Rīga" komandai Eiropas klubu turnīra sezona noslēdzās ar tehnisko zaudējumu Venēcijas "Umana Reyer", jo Latvijas vienība attiecās no iespējas aizvadīt maču Ļubļanā, savu lēmumu pamatojot ar speciālistu ieteikumiem nedoties uz Slovēniju. Rīdzinieces netika pie iespējas sezonu turpināt FIBA Eirokausā, taču tas, tāpat kā pārējie klubu turnīri, tika pārtraukti.

"Esam pateicīgas klubam par lēmumu nedoties uz Eirolīgas pēdējo spēli. Visi ir sapratuši, ka šis lēmums bija pareizs, iespējams, neļaujot ievest šo slimību Latvija ātrāk. Diemžēl arī Latvijas čempionāts tika pārtraukts, un tas ir sāpīgi jebkurai sportistei, bet līdzīga situācija ir arī citur pasaulē, tāpēc īsti sūdzēties nevaram," secināja Laksa.

Kā nedēļas nogalē ziņoja "Latvijas Radio", "TTT Rīga" basketbolistes šogad vēl nav saņēmušas algu, tomēr klubs cer tuvākajā laikā šo jautājumu atrisināt. "Gaidām informāciju, kad šis jautājums tiks atrisināts. Arī par to šobrīd ir liela neziņa," teica Laksa, plašāk nekomentējot situāciju.

Laksai šobrīd nav līguma uz nākamo sezonu spēlēšanai Eiropā. Basketbolistes lielākā vēlme ir arī nākamajā sezonā spēlēt Eirolīgā.

"Noteikti, ka uzklausīšu piedāvājumus un izlemšu. Gribētu turpināt spēlēt Eirolīgā vai vismaz Eirokausā. Vēlos nokļūt komandā, kas mani redz kā labu palīgu un vienu no pamatspēlētājām," uzsvēra Laksa.

Šo sezonu 23 gadus vecā Laksa aizvadīja "TTT Rīga" komandā. Viņa laukumā devās septiņās FIBA Eirolīgas spēlēs, kurās vidēji guva 8,0 punktus un izcīnīja 2,6 atlēkušās bumbas, bet Baltijas līgā viņai septiņos mačos bija vidēji 18,0 punkti, 3,7 bumbas zem groziem un 2,7 rezultatīvas piespēles.

Laksa sezonas pirmo spēli aizvadīja decembra sākumā, laukumā atgriežoties pēc vairāk nekā gada pārtraukuma. Latviešu basketboliste nebija spēlējusi kopš 2018.gada novembra vidus, kad pārrāva labās kājas ceļgala krusteniskās saites un menisku.

Laksa no 2015. līdz 2019.gadam studēja Dienvidflorifdas Universitātē, iegūstot bakalaura grādu psiholoģijā. Viņa trīs gadus pēc kārtas sasniedza "American Athletic" konferences līgas finālu un palīdzēja "Bulls" komandai trīsreiz kvalificēties Nacionālās koledžu sporta asociācijas (NCAA) čempionātam.

2018.gadā Laksa tika atzīta par Latvijas gada labāko basketbolisti. Viņas pirmā trenere ir Mudīte Zandere.

Bez Laksas WNBA draftā izraudzītas vēl trīs Latvijas basketbolistes - 2004.gadā tā bija Ieva Kubliņa, divus gadus vēlāk Zane Tamane, kamēr 2011.gadā tika izraudzīta arī Elīna Babkina. Visas trīs Laksas priekšgājējas tika izvēlētas trešajā kārtā.

Latviešu basketbolistes jaunā komanda "Storm" ir trīskārtēja līgas čempione, titulu izcīnot 2004., 2010. un 2018.gadā. Pērn Sietlas basketbolistes apstājās izslēgšanas turnīra otrajā kārtā.