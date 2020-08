Kurucam laba precizitāte NBA spēlē; Pasečņiks paliek bez punktiem

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) regulārās sezonas noslēdzošās fāzes spēlēs trešdien, 5. augustā, Rodions Kurucs izcēlās ar deviņiem gūtiem punktiem, Anžejs Pasečņiks punktus neguva, bet abu latviešu pārstāvētās komandas piedzīvoja zaudējumus.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Kuruca vienība Bruklinas "Nets" ar 115:149 piekāpās Bostonas "Celtics", bet Vašingtonas "Wizards" ar Pasečņiku ierindā ar 98:107 atzina Filadelfijas "76ers" pārākumu.

Kurucs mačā iesaistījās no rezervistu soliņa, nospēlēja 12:04 minūtes, gūstot deviņus punktus, izdarot divas rezultatīvas piespēles, izcīnot vienu atlēkušo bumbu un pārtverot vienu pretinieku piespēli. Viņš mačā realizēja visus trīs metienus no spēles (abus trīspunktu un vienīgo divpunktu metienu), kā arī trāpīja vienu no diviem soda metieniem.



Infografika: SofaScore.com

"Nets" rindās rezultatīvākais ar 20 punktiem bija Džeremija Martins, 14 punktus guva Džo Hariss, bet pa 13 punktiem Karisam Levertam un Dzananam Musam. "Celtics" labā 21 punktu guva Džeilens Brauns, 19 punktus guva Džeisons Teitums, bet pa 18 punktiem guva Roberts Viljamss un Gordons Heivordam.

"Wizards" un "76ers" mačā Latvijas izlases centrs Pasečņiks nospēlēja 7:36 minūtes, kurās netika pie metieniem. Viņa kontā divas atlēkušās bumbas un četras personiskās piezīmes.

"76ers" rindās labākais kārtējo reizi bija Džoels Embīds, kurš guva 30 punktus un izcīnīja 11 atlēkušās bumbas, 17 punkti Tobiasam Harisam, 15 punkti – Džošam Ričardsonam, bet 14 punkti – Šeikam Miltonam. Zaudētājiem pa 19 punktiem guva Džeroms Robinsons un Tomass Braients, kura kontā arī 10 atlēkušās bumbas, bet 17 punktus guva Trojs Brauns juniors.