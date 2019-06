Latvijas 3x3 basketbolisti sasniedz PK finālu; iegūst ceļazīmi uz OS kvalifikācijas turnīru

Array ( [PATH] => /sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin [USER] => http [HOME] => /home/services/httpd [FCGI_ROLE] => RESPONDER [CONTENT_LENGTH] => 0 [QUERY_STRING] => id=51216879 [REQUEST_URI] => /news/basketbols/latvijas-3x3-basketbolisti-sasniedz-pk-finalu-iegust-celazimi-uz-os-kvalifikacijas-turniru.d?id=51216879 [REDIRECT_URI] => /news/basketbols/article.php?id=51216879 [REDIRECT_STATUS] => 200 [SCRIPT_NAME] => /news/basketbols/article.php [SCRIPT_FILENAME] => /www/htdocs/sport/news/basketbols/article.php [DOCUMENT_ROOT] => /www/htdocs/sport [REQUEST_METHOD] => GET [SERVER_PROTOCOL] => HTTP/1.1 [SERVER_SOFTWARE] => lighttpd/1.4.50 (PLD Linux) [GATEWAY_INTERFACE] => CGI/1.1 [REQUEST_SCHEME] => https [HTTPS] => on [SERVER_PORT] => 80 [SERVER_ADDR] => 10.1.0.173 [SERVER_NAME] => sports.delfi.lv [REMOTE_ADDR] => 212.3.196.181 [REMOTE_PORT] => 0 [HTTP_UPGRADE_INSECURE_REQUESTS] => 1 [HTTP_USER_AGENT] => Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_14_5) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/74.0.3729.169 Safari/537.36 [HTTP_ACCEPT] => text/html,application/xhtml+xml,application/xml;q=0.9,image/webp,image/apng,*/*;q=0.8,application/signed-exchange;v=b3 [HTTP_REFERER] => https://www.delfi.lv/ [HTTP_ACCEPT_LANGUAGE] => en-GB,en-US;q=0.9,en;q=0.8 [HTTP_COOKIE] => _ga=GA1.2.379374708.1545654695; delfi-adid=70de901d-7987-4b73-a1c6-adcc23ed0105%2C1545654696698%2C1545654696698; evid_0025=26ff978d-4084-4d93-a21e-86eb2df833e7; __gfp_64b=Yx9mmcNbP.MHD18BTBTttAnga.2QoJnrvWTsL6rx9f7.G7; cX_P=jq2awd15dcb1cj5z; cX_G=cx%3Alhdg0959frff4c21nhb0eazu%3A3dt9jclikg3kv; dcid=805451259,1,1577190698,1545654698,931a88289c40072ca3543bbb56259bb4; _cb_ls=1; _cb=B8HoXFCNFqeVCHffpw; emps=1:1545654713321|1|1545654713321; __utma=113760658.379374708.1545654695.1545654714.1545654714.1; __utmz=113760658.1545654714.1.1.utmcsr=(direct)|utmccn=(direct)|utmcmd=(none); evid_0025=26ff978d-4084-4d93-a21e-86eb2df833e7; evid_ref_0025=false; polc_v2=1; cX_S=juhdgmy6rva5zfti; __io=e432df5d7.cb29d5798_1560447313269; __io_unique_43359=20; __io_lv=1561059470004; evid_set_0025=2; _gid=GA1.2.1086954123.1561322520; _gat_deviceGroup=1; _gat_deviceLang=1; _gat_deviceType=1; _gat_gtag_UA_138372398_1=1; evid_0025-synced=true; evid_v_0025=20190623034504; adptcmp_0025=86:12381:2; adptseg_0025=kv1001#a-kv1002#b-kv1003#e-kv1004#e-kv1007#c-kv1008#c-kv1101#9-kv1201#1; enreachresp_0025=ecid86; adptset_0025=1; enr_cint_sent=1; enr_adform_sent=1; cstp=1; enr_cxense_throttle=throttle [HTTP_X_FORWARDED_PROTO] => https [HTTP_HTTPS] => on [HTTP_X_VARNISH] => town.delfi.lv, 1694079422 [HTTP_X_FORWARDED_FOR] => 212.3.196.181, 10.1.0.111 [HTTP_X_VARNISH_HOST] => www.delfi.lv [HTTP_X_VARNISH_URL] => /sports/news/basketbols/latvijas-3x3-basketbolisti-sasniedz-pk-finalu-iegust-celazimi-uz-os-kvalifikacijas-turniru.d?id=51216879 [HTTP_HOST] => sports.delfi.lv [HTTP_ACCEPT_ENCODING] => gzip [COMMENT_FE_ENV] => sport [PHP_SELF] => /news/basketbols/article.php [REQUEST_TIME] => 1561322575 )

23.06.2019 17:47 Latvijas 3x3 basketbolisti sasniedz PK finālu; iegūst ceļazīmi uz OS kvalifikācijas turnīru (11) Authors LETA Article Actions 12 Foto: FIBA Latvijas vīriešu izlase 3x3 basketbolā, kuras sastāvā bija Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis, svētdien Nīderlandes galvaspilsētā Amsterdamā izcīnīja Pasaules kausa sudrabu, nodrošinot arī iespēju piedalīties arī 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīrā. Pie medaļām Pasaules kausā Latvijas 3x3 basketbola izlase tikusi pirmo reizi vēsturē. Vispirms svētdien pusfinālā ar ceturto numuru izliktā Latvija ar 22:19 uzvarēja sacensību pirmo numuru un pasaules čempioni Serbiju. Spēles ievads aizritēja punkts punktā ar minimālu vadību Serbijai, tomēr pēc tam Latvijai izdevās vairāki veiksmīgi uzbrukumi - tālmetienus iemeta Krūmiņš, Lasmanis un Miezis, kas trešajā minūtē ļāva izvirzīties vadībā jau ar 11:4. Serbi gan nepadevās un centās atspēlēties. Laukumā ritēja ļoti spraiga cīņa, bet pirms pēdējo trīs minūšu sākuma Latvija atradās vadībā ar 18:15. Tobrīd soda metieni bija jāmet Krūmiņam, kurš gan netrāpīja nevienu no tiem. Serbi atbildēja ar precīzu tālmetienu, samazinot rezultāta starpību līdz minimumam. Turpinājumā katra no komandām guva pa punktam, bet Lasmanis priekšpēdējā minūtē panāca 20:18. Serbi vienu punktu atspēlēja, bet tad Miezis pēc brīža realizēja tālmetienu un panāca 22:19, nodrošinot Latvijai uzvaru. Savukārt pēc tam finālā Latvijas izlase ar 14:18 piekāpās ar septīto numuru izliktajai ASV. Cīņa iesākās mazrezultatīvi, tomēr diezgan ātri amerikāņi spēja izvirzīties vadībā ar 9:3. Latvijas basketbolistiem izdevās pietuvoties, bet Miezis vienu minūti līdz beigām ar tālmetienu panāca 13:16, tomēr izglābties no neveiksmes latviešiem neizdevās. Pirms tam bronzu šajā Pasaules kausā guva ar 14.numuru izliktā Polija, kas negaidīti ar 18:15 pieveica Serbiju. Iepriekš jau ziņots, ka Pasaules kausa pirmajos mačos Latvija otrdien vispirms ar 14:11 uzvarēja Japānu (5.), bet pēc tam ar 13:15 piekāpās Polijai (14.). Tikmēr ceturtdien Latvijas basketbolisti ar 20:16 apspēlēja sacensību 19.numuru Austrāliju, bet D grupas noslēdzošajā mačā ar ceturto numuru izliktā Latvijas izlase, kuras sastāvā spēlē 2017.gada Eiropas čempioni un 2018.gada vicečempioni, ar 22:20 pieveica sacensību 13.numuru Brazīliju. Līdz ar to Latvijas izlase kvalificējās ceturtdaļfinālam, kurā sestdien ar 21:7 sagrāva Ukrainu. Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas 3x3 basketbolistes ceturtdien nespēja kvalificēties Pasaules kausa izslēgšanas turnīram. Pasaules kausa izcīņa notiek kopš 2012.gada. Latvija iepriekš bijusi pārstāvēta divos turnīros - 2012.gadā Atēnās Edgars Krūmiņš, Kristaps Kanbergs, Lauris Mizis un Ervīns Jonāts grupas turnīrā uzvarēja vienā spēlē no piecām, noslēguma tabulā ieņemot 18.vietu. Savukārt pērn Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš, Kārlis Lasmanis un Nauris Miezis grupas turnīrā uzvarēja visās četrās spēlēs, bet ceturtdaļfinālā ar 15:21 zaudēja Polijas izlasei un noslēguma tabulā ieņēma piekto vietu. Pirmo trīs vietu ieguvēji garantēja tiesības nākamgad piedalīties olimpiskajā kvalifikācijas turnīrā.

Sharing Options Facebook Twitter Draugiem Source Tags ASV Eiropa Nīderlande Pasaule Polija Serbija Spēles Tokija Pamanījāt kļūdu?

Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter! Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots. Comment Form