Latvijas 3x3 basketbolisti uzvar ranga līderus, bet apstājas Pasaules tūres posma pusfinālā

Latvijas 3x3 basketbola komanda "Rīga Ghetto Basket", kurā spēlē Artūrs Strēlnieks, Agnis Čavars, Edgars Krūmiņš un Nauris Miezis, sestdien apstājās Pasaules tūres Naņdzjinas "Masters" turnīra pusfinālā.

Latvijas komanda, kurai piešķirts trešais numurs, vispirms ceturtdaļfinālā ar 21:15 pārspēja pasaules vadošo komandu "Novi Sad" no Serbijas, kas turnīrā saņēmusi pirmo numuru. Astoņus punktus Latvijas komandā guva Krūmiņš, pa pieciem punktiem bija Miezim un Strēlniekam, bet trīs - Čavaram.

Vēlāk pusfinālā Latvijas komanda ar 17:21 piekāpās Kanādas vienībai "Edmonton", kurai turnīrā ir septītais numurs. Pa pieciem punktiem guva Miezis un Krūmiņš, četrus punktus guva Strēlnieks, bet trīs - Čavars.

Jau ziņots, ka latvieši C apakšgrupas pirmajā spēlē ar rezultātu 15:20 piekāpās Šaķu "Gulbelē" no Lietuvas, kas turnīrā izlikti ar sesto numuru. Otrajā mačā cīņā par iekļūšanu ceturtdaļfinālā "Rīga Ghetto Basket" ar rezultātu 21:19 pieveica "New York City" no ASV, kuriem bija piešķirts 19.numurs.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka Latvijas 3x3 basketbola izlases līderim Kārlim Lasmanim otrdien tika veikta potītes operācija, kā dēļ viņš trīs mēnešus nevarēs doties laukumā, informē Pasaules tūres rīkotāji.

Operācija veikta, lai Lasmanis varētu būt ierindā uz nākamgad Indijā paredzēto olimpisko spēļu kvalifikācijas turnīru.

Lasmanis šosezon pārstāvēja "Rīga Ghetto Basket" komandu, uz brīdi kļūstot par individuālā ranga līderi. Šobrīd viņš atkāpies uz otro vietu.

Pasaules tūres finālposms jeb "Finals" no 2. līdz 3.novembrim norisināsies Japānas pilsētā Ucunomijā, un jau tagad ir skaidrs, ka tajā piedalīsies arī Latvijas vadošā komanda "Rīga Ghetto Basket".

"Riga Ghetto Basket" augusta sākumā Prāgā triumfēja Pasaules tūres "Masters" posmā, bet šī paša mēneša pēdējā nedēļā izcīnīja otro vietu Debrecenas "Masters" sacensībās. Aprīlī Latvijas komanda Dohā pirmo reizi triumfēja Pasaules tūres posmā, bet jūnijā Ķīnas pilsētā Čendu izcīnīja sudrabu. Tāpat latvieši guva sudraba medaļas arī Pasaules kausa finālā.

3x3 basketbols iekļauts 2020.gada Tokijas olimpisko spēļu programmā.