Latvijas basketbolisti nervus kutinošā duelī salauž britus un tuvojas Pasaules kausam

Latvijas vīriešu basketbola izlase svētdienas vakarā Ņūkāslā 2023. gada Pasaules kausa kvalifikācijā ārkārtīgi sarežģītā mačā ar 87:80 uzvarēja vietējo Lielbritānijas valstsvienību.

Uzvarētāju rindās 29 punkti 14 bumbas zem groziem Kristapam Porziņģim, 16 punktus pievienoja Rihards Lomažs, kamēr 11 - Kristers Zoriks.

Savukārt Lielbritānijas valstsvienībā 15 punkti Mailsam Hesonam, kuram turklāt arī pa astoņām atlēkušajām bumbām un rezultatīvām piespēlēm.

Kaut arī šo spēli Latvija aizvadīja viesos Ņūkāslā, tā hallē varēja justies kā mājās, jo bija liels latviešu līdzjutēju atbalsts. Jau no sākta gala Lielbritānijas izlase laukumā bija nepiekāpīga un izdarīja lielu spiedienu, neļaujot Latvijas basketbolistiem sajust savu ritmu. Līdz ar to visu maču cīņa bija uz naža asmens un punkts punktā. Tomēr izšķirošajos brīžos lielisku sniegumu parādīja Lomažs, kurš bija komandas vilcējs trešajā ceturtdaļā, bet noslēdzošajā ceturksnī iniciatīvu uzņēmās arī Porziņģis. Viņš teicami nospēlēja ne tikai uzbrukumā, bet arī aizsardzībā.

