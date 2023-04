Latvijas basketbolistiem Pasaules kausā izaicinoša grupa un spēles Džakartā

Latvijas basketbola izlase sestdien, 29. aprīlī, Starptautiskās Basketbola federācija (FIBA) izlozē uzzina savus pretiniekus debijas Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā.

Portāls "Delfi" teksta tiešraidē informē par izlozes gaitu.

Pasaules kausa izcīņas grupu izloze

Oficiāli skaidrs, ka Latvijas grupā kopā ar Kanādu un Franciju būs arī Libāna.

D grupā būs Ēģipte, Meksika, Melnkalne un Lietuva.

B grupā nonāca Serbija, Dienvidsudāna, Ķīna un Puertoriko.

C grupā spēlēs ASV, Jordāna, Grieķija un Jaunzēlande.

A grupā arī zināmas visas četras komandas - Angola, Dominikāna, Filipīnas un Itālija.

Izlozes gaita noteikusi, ka Latvijas izlase būs H grupā pie Kanādas un Francijas. Tas arī nozīmē, ka Latvijas spēles būs Džakartā. Vēl jānoskaidro, kura būs šīs apakšgrupas pastarīte no astotā groza. Latvijas izlase H grupā būs izlikta ar kā otrā.

D grupā pie Lietuvas un Melnkalnes nonāca Meksikas izlase.

E grupā zināmas visas četras komandas. Vācija, Somija, Austrālija un Japāna.

G grupā nonākušas Irāna, Spānija un Brazīlija.

A grupā zināmas jau trīs komandas - Dominikāna pievienojas Filipīnām un Itālijai. Jaunzēlande spēlēs C grupā pie Grieķijas un ASV.

B grupā spēlēs Serbija un Puertoriko, bet D grupā spēkosies Lietuva un Melnkalne. Tas nozīmē, ka Latvija ar Lietuvu kopā vienā grupā nebūs.

Vācijas izlase E grupā nonāca pie Austrālijas un Japānas.

C grupā pie ASV valstsvienības nonākusi Grieķija.

Itālija nonākusi A grupā kopā ar Filipīnām.

H grupa iezīmējas sportiski izaicinoša - tajā nonākusi gan Francija, gan Kanāda.

Lietuvas basketbola izlase nonākusi D apakšgrupā.

Aiziet! Izlozes process sācies! Vispirms visas zināmās komandas tiek saliktas savās grupās un tām tiek piešķirts kārtas numurs. Filipīnas A grupā būs trešā komanda, ASV C grupā būs pirmā, Slovēnija F grupā izlikta kā pirmā, Kanāda H grupā būs kā pirmā.

Lēnām sākam ķerties pie lietas (beidzot). Ceremonijā Manilā sāk skaidrot izlozes noteikumus un gaitu. 32 basketbola valstsvienības uzzinās savas apakšgrupas. Šajā laikā FIBA saņēmusi arī kritiku par to, ka izloze notiek tik vēlu, jo visa loģistika federācijām būs jākārto diezgan lielā tempā.

Dāvis Bertāns un Rihards Lomažs arī aicina līdzjutējus kļūt par Latvijas basketbola izlases "sesto spēlētāju". https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/busulis-gustavo-brali-reizenbergi-aspratiga-video-aicina-klut-par-6speletaju.d?id=55467844

Izlozes ceremonijas norises vietā ienesta trofeja, par kuru valstsvienības cīnīsies Pasaules kausa izcīņā.

Oficiālā izlozes ceremonija Manilā ir sākusies. Tuvākajā laikā sāksies apakšgrupu izloze.

Pirms Pasaules kausa izcīņas Latvijas basketbolisti aizvadīs četras pārbaudes spēles, no kurām viena tiks aizvadīta Liepājā un trīs Rīgā. https://www.delfi.lv/sports/news/basketbols/latvijas-basketbola-izlase-visas-parbaudes-speles-pirms-pasaules-kausa-aizvadis-majas.d?id=55476104

https://twitter.com/FIBAWC/status/1652266715474952194

Dāvis Bertāns visvairāk gribētu, lai Latvijas izlase tiek ielozēta apakšgrupā, kas spēlēs Japānā. Arī pret Filipīnām viņam neesot iebildumu.

LBS rīkotajā izlozes pasākumā Rihards Lomažs vēl pilnībā nebija atmetis cerības mēģināt iekļūt Latvijas izlases sastāvā. Viņš jūlijā varētu saprast to, cik labi iet rehabilitācijas process, kad arī tiks pieņemts galīgais lēmums. Viņš gan izslēdza iespēju, ka brauks atbalstīt izlasi klātienē, ja nevarēs spēlēt.

https://twitter.com/FIBAWC/status/1652007451494064128

Manilā spēles risināsies divās arēnās – vienā ir 20 000, bet otrā – 15 000 skatītāju vietu. Okinavā mači būs arēnā ar 10 000 skatītāju vietām, bet Džakartā - 16 500 vietas.Manilā pirmajā posmā spēlēs A, B, C un D grupas, Okinavā E un F, bet Džakartā G un H. Visas izlases tiks izlozē tiks sadalītas astoņās apakšgrupās pa četrām katrā no tām.Otrajā posmā katrai komandai būs pa divām spēlēm ar blakus grupas komandām (A+B, C+D, E+F, G+H) un komandas šos mačus aizvadīs, nemainot pilsētas. Izslēgšanas turnīrs risināsies Manilā no 5. līdz 10. septembrim arēnā ar 55 000 skatītāju vietām, izspēlējot visas astoņas vietas.

https://www.youtube.com/watch?v=UrcqLKfEQKs

32 Pasaules kausam kvalificējušās valstsvienības pirms izlozes, ņemot vērā vietu FIBA rangā un ģeogrāfisko principu, tika sadalītas astoņos grozos. Jau pirms izlozes skaidrs, ka ASV spēlēs Filipīnās, Slovēnija aizvadīs mačus Japānā, bet Kanāda spēkosies Indonēzijā.Latvijas izlase iekļauta sestajā grozā kopā ar Ķīnas, Meksikas un Gruzijas valstsvienībām. FIBA apstiprinātie nosacījumi paredz, ka Latvija tiks ielozēta B, D, F vai H grupās kopā ar komandām no 2., 4. un 8. groza.Latvijas izlasei grupu turnīrā būs jāspēkojas ar Eiropas komandu no 2. groza (Francija, Serbija, Grieķija vai Lietuva), vienu komandu no 4. groza (Kanāda, Venecuēla vai Puertoriko, bet nebūs iespējama nonākšana grupā kopā ar Melnkalnes izlasi, lai vienā grupā nebūtu trīs Eiropas komandas), kā arī viena komanda no 8. groza (Libāna, Ēģipte, Dienvidsudāna vai Kapoverde).Ja Latvijas izlasi ielozēs kopā ar Slovēniju, tad tā spēlēs Okinavā, bet, ja kopā ar Kanādu, tad pirmajā posmā būs jāspēlē Džakartā.A, C, E un G grupās tiks ielozētas komandas no 1., 3., 5. un 7. groza.

Latvijas basketbola izlasei sestdiena ir svarīga diena, jo beidzot kļūst zināmi pretinieki, ar kuriem tā spēkosies Pasaules kausa grupu turnīrā. Tāpat Latvijas līdzjutēji uzzinās, kurā pilsētā valstsvienība aizvadīs mačus.2023. gada Pasaules kausa izcīņas finālturnīrs notiks no 25. augusta līdz 10. septembrim Filipīnu pilsētā Manilā, Japānas pilsētā Okinavā un Indonēzijas pilsētā Džakartā.