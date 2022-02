Latvijas-Igaunijas Basketbola līga iesaistās NFT pasaulē

Digitālo risinājumu uzņēmums "Cryplect" sadarbībā ar Latvijas Basketbola savienību (LBS) un Igaunijas Basketbola federāciju (EK) piedāvā veidot "Pafbet" Latvijas-Igaunijas Basketbola līgas klubu spēlētāju un spēļu spilgtāko mirkļu NFT ("non-fungible tokens" – unikāla datu vienība) kolekcijas, kā arī aizsāks uz NFT balstītu spēli "Cryplect Play", ziņo LBS.

"Cryplect" platformai pievienojušies visi seši "Pafbet" līgā spēlējoši Latvijas klubi – "VEF Rīga", BK "Ventspils", BK "Ogre", BK "Liepāja", "Valmiera Glass"/"Vidzemes Augstskola" un "Latvijas Universitāte" –, kā arī septiņas no astoņām Igaunijas komandām (izņemot "Tallinna Kalev").

"Cryplect" vēlas vienot basketbola fanus ar viņu iecienītajām komandām un spēlētājiem. Uzņēmuma piedāvāto NFT saturu veido oficiāli licencētas digitālās kartītēs vai īsos videosižetos fiksēti spilgti spēles mirkļi. Piedāvājums pieejams "www.cryplect.com".

NFT tiek izplatīti komplektos. Pirmie divi komplekti ir pilnībā izpārdoti, trešais būs pieejams 31. janvārī. "Cryplect" mērķis ir publicēt vienu NFT komplektu katru mēnesi. Publicēšanas laiks tiks paziņots "Discord" un sociālo mediju kanālos.

Lai sagādātu faniem aizraujošu izklaidi, "Cryplect" izstrādā spēli, kas būs saistīta ar "Pafbet" Latvijas-Igaunijas līgu un tiks sākta februāra vidū. To spēlēt būs viegli: "Cryplect" lietotāji izvēlēsies spēlētāju NFT iedomātai ideālai basketbola komandai un sacentīsies ar citiem lietotājiem. Punkti tiks piešķirti atbilstoši izvēlēto spēlētāju faktiskajam sniegumam reālajā spēlē. Spēlētāju NFT var iegūt no pārdotajiem komplektiem vai nopērkot no citiem īpašniekiem.

"Cryplect" faniem piedāvās arī citus aizraujošus izaicinājumus. Fani savu kolekciju varēs papildināt ar retiem un īpašiem NFT, piedaloties dažādos izaicinājumos. Ar pirmo komplektu aktivizējas arī pirmie trīs izaicinājumi:

1) savāc piecu 2000. gadā vai vēlāk dzimušu spēlētāju NFT;

2) savāc trīs spēlētāju NFT ar vienādu krekla numuru;

3) savāc vienas konkrētas komandas NFT.

NFT var iegādāties no komplektiem vai pēcpārdošanā no citiem faniem. Izaicinājumi un uzvarētāji tiks paziņoti sociālajā kanālā "Discord", kur tiks publicēti nākamie jaunās kolekcijas izaicinājumi.

No neto ieņēmumiem komandas saņems 70%, Cryplect – 30%.

""Cryplect" sāka ražot NFT, jo mēs ticam to patiesajai vērtībai un tiecamies uz ilgāku NFT darbības laiku. Mēs strādājam katru dienu, lai padarītu Cryplect platformu par vietu, kur fani var nākt, lai atbalstītu un atrastu savus favorītus," uzsver "Cryplect" pārstāvis Mareks Keskūls.