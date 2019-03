Latvijas U-19 basketbolistes uzzinājušas pretinieces Pasaules kausā

Latvijas U-19 basketbola izlase trešdien notikušajā Pasaules kausa izcīņas izlozē ielozētas A apakšgrupā.

Latvijas pretinieces A apakšgrupā būs Mozambikas, Kanādas un Taizemes valstsvienības, noskaidrojās notikušajā izlozē. Pasaules kausa izcīņa notiksies Bangkokā laika posmā no 20. līdz 28. jūlijam.

Aizvadītajā vasarā Latvijas U-18 basketbolistes, galvenā trenera Aināra Čukstes vadībā, Eiropas čempionātā ierindojās ceturtajā vietā, kvalificējoties Pasaules kausa izcīņai. Ceturtā vieta bija atkārtots labākais meiteņu komandas rezultāts U-18 Eiropas čempionātā. Pirmo reizi tas tika sasniegts 2016. gadā, arī toreiz izcīnīt tiesības spēlēt U19 Pasaules kausa izcīņā.

Aizvadītajā vasarā Latvijas izlases rindās līdere bija Aleksa Gulbe, kura vidēji guva 13,3 punktus.

Pasaules kausa izcīņā U-19 izlasi vadīs Matīss Graudiņš, kurš no 2015. līdz 2018. gadam bijis U-18 un U-19 sieviešu izlašu galvenā trenera asistents.

