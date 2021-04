Latvijas U-19 basketbolisti uzzinājuši pretiniekus Pasaules kausa izcīņā

Latvijas U-19 basketbola izlase Pasaules kausa izcīņā, kas no 3. līdz 11. jūlijam notiks Rīgā un Daugavpilī, pirmajā posmā spēlēs B grupā ar Puertoriko, Irānas un Serbijas izlasēm, vēsta Latvijas Basketbola savienība.

Trešdien, 28. aprīlī, Berlīnē notikušajā U-19 Pasaules kausa izcīņas izlozē 16 komandas uzzināja savus pretiniekus čempionāta pirmajā posmā.

