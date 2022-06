Latvijas U-20 basketbolistes pārbaudes spēlē pārspēj Zviedriju

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlase, gatavojoties Eiropas čempionātam, sestdien Francijā notiekošajā pārbaudes turnīrā izcīnīja uzvaru pār Zviedriju.

Latvija pieveica Zviedriju ar 68:59 (16:11, 19:20, 20:14, 13:14).

Zviedrietes pēdējā ceturtdaļā pēc 12:2 izrāviena perioda sākumā panāca neizšķirtu (57:57), taču latvietes atbildēja ar 11:0 izrāvienu, uzvarot arī otro pārbaudes turnīra spēli.

Jau ziņots, ka piektdien Latvijas izlase ar 67:58 (15:16, 19:15, 10:15, 23:12) pārspēja vienaudzes no Vācijas.

Svētdien latvietes pārbaudes spēļu turnīru noslēgs ar spēli pret mājiniecēm.

Eiropas meistarsacīkstes no 8. līdz 16.jūlijam notiks Ungārijas pilsētā Šopronā. Pirmajā posmā Latvijas komanda D grupā spēlēs ar Serbijas, Portugāles un Īrijas izlasēm. Astotdaļfinālā būs jāspēlē ar kādu no C grupas komandām (Spānija, Lietuva, Polija, Bulgārija).

Darbā ar izlasi Matīsam Rožlapam palīdz Ainars Zvirgzdiņš un Rūdolfs Rozītis.

Sagatavošanās posmā plānotas septiņas pārbaudes spēles.

Eiropas jaunatnes čempionāti atsāksies pēc divu gadu pārtraukuma. 2002./2003.gadā dzimušo spēlētāju komandām līdz šim bijusi tikai Eiropas U-16 čempionāta pieredze, bet dažas kandidātos iekļautās basketbolistes piedalījušās arī Eiropas U-18 čempionātā un U-17 Pasaules kausa izcīņā. 2018. un 2019.gadā Eiropas kadetu čempionātos Latvijas komanda galvenā trenera Rožlapas vadībā izcīnīja attiecīgi devīto un astoto vietu.

Latvijas U-20 sieviešu basketbola izlases kandidāšu saraksts:

Elizabete Bulāne (Džordžijas Tehnoloģiju institūts, NCAA), Ieva Korzāne, Vanesa Jasa, Luīze Sila (visas - "TTT Rīga"), Enija Vīksne, Paula Cirša, Marta Leimane, Juta Harčenko, Elīna Sičeva, Katrīna Ozola (visas - "Rīgas Stradiņa universitāte"), Šarlote Pētersone, Nikola Priede (abas - "Rīga Juniores"/LU), Enija Ķīvīte ("Liepāja"), Līna Loceniece (Vāgnera koledža, NCAA), Madlēna Ģērķe (Dienvidfloridas Koledža, NCAA), Līva Krūmiņa (RBJSS "Rīdzene"), Lauma Poikāne ("Daugavpils Universitāte"), Paula Mauriņa (Svētā Jāzepa universitāte, NCAA).