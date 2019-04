Lebrons Džeimss nepalīdzēs ASV izlasei Pasaules kausā

Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) kluba Losandželosas "Lakers" zvaigzne Lebrons Džeimss šogad nepalīdzēs ASV izlasei Pasaules kausa izcīņas finālturnīrā, kas 31. augustā sāksies Ķīnā.

Kā vēsta Ziemeļamerikas masu mediji, Džeimss pats nemaz nav gribējis šovasar spēlēt Pasaules kausā, lai gan ASV izlasi vadīs viens no "Karaļa Džeimsa" iecienītākajiem treneriem Gregs Popovičs.

"Jā, man patīk Popovičs, bet šī vasara man nav parocīga," sacīja Džeimss, kurš gan neizslēdz iespēju nākamgad spēlēt olimpiskajās spēlēs Tokijā. "Tas ir iespējams. Atkarīgs, kā jutīšos. Man patīk olimpiskās spēles."

Izdevums "The Athletic" norāda, ka ASV izlases vietā Džeimss izvēlējies treniņus un filmēšanos "Space Jam 2" filmā, kura uz ekrāniem iznāks 2021. gada vasarā. "The Athletic" uzsver, ka filmas veidotāji jau pirms krietna laika filmēšanas grafiku veidojuši, balstoties uz to, ka Džeimss nespēlēs Pasaules kausā.

Džeimss pirmo reizi kopš 2005. gada nepiedalīsies NBA izslēgšanas spēlēs, jo "Lakers" neiekļuva "play off". Pats basketbolists traumas dēļ izlaiž regulārās sezonas pēdējās spēles un atgriezties laukumā plānojis vien oktobrī, kad sāksies nākamā sezona.