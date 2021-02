Lietuvas basketbolisti caur adatas aci kvalificējas Eiropas čempionātam

Lietuvas basketbola izlase pirmdien ar lielām grūtībām spēja kvalificēties 2022. gada Eiropas čempionāta finālturnīram.

Lietuvas basketbolisti izšķirošajā mačā ar rezultātu 77:76 Viļņā notikušajā "burbulī" pārspēja Dānijas valstsvienību, uzvaru nodrošinot pēdējā aizsardzībā, kurā Mants Kalnietis bloķēja pretinieku spēlētāju.

Mantas Kalnietis with the HUGE BLOCK to send @ltu_basketball 🇱🇹 to #EuroBasket 2022! pic.twitter.com/lIQJvYrJrC