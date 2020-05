Lomaža pārstāvētā ASVEL šosezon zaudējusi trīs miljonus eiro

Latvijas basketbolista Riharda Lomaža pārstāvētā Francijas vienība Vilērbānas ASVEL šosezon koronavīrusa radītās pandēmijas dēļ zaudējusi trīs miljonus eiro, bet nākamajos gados klubam būs jāizdzīvo ar mazāku budžetu, vēsta portāls "Sportando".

Portāls atsaucas uz kluba prezidenta Tonija Pārkera sniegto interviju Francijas medijam "L'Equipe". Pārkers sarunā ar dzimtenes mediju norādīja, ka viņa vadītā komanda šosezon zaudējusi trīs miljonus eiro.

Pārkers arī neslēpa, ka nākamajās sezonās vienības budžets būs mazāks nekā šosezon - 11 miljoni eiro. Savukārt, lai sasniegtu šīs sezonas budžeta apmērus, būs nepieciešami 4-5 gadi.

Tāpat kluba prezidents skaidroja, kāpēc neizdevās saglābt attiecības ar līdzšinējo galveno treneri Zvezdanu Mitroviču. Viņš esot pārkāpis vairākas iepriekš panāktas vienošanās.

"Mūsu attiecības vēl nav izbeigtas, tāpēc detaļas nevaru komentēt. Skaidrs, ka darba attiecību pārtraukšana nav skaidrojama ar sportiskajiem rezultātiem," baumas kliedē bijušais Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) spēlētājs. "Kad esi ASVEL, ir jāietur konkrēts imidžs un jāizrāda cieņa. Bija vairākas robežas, kas tika pārkāptas, par kurām runājām vēl pirms līguma noslēgšanas."

"Šīs lietas ir jāciena, bet viņš [Mitrovičs] to nedarīja."

Pārkers skaidroja, ka vienmēr centies pasargāt speciālistu un citus "savējos", bet šoreiz arī viņa mērs bijis pilns.

"No savas puses vienmēr aizstāvēju treneri. Mani janvārī paustie izteikumi bija ar lielāku mērķi - pasargāt visu komandu," teica Pārkers, kurš atsaucas uz savu frāzi "Mitrovičs būs daļa no komandas, kamēr pats to vēlēsies".

"Tobrīd speciālistu aizstāvēju arī tad, kad zināju, ka komandā ir problēmas. Vairs tas nebija iespējams."

Mitrovičs pie ASVEL stūres stājās 2018.gadā, bet ceturtdien ar viņu darba attiecības tika pārtrauktas.

Jau vēstīts, ka 16.martā ASVEL saviem basketbolistiem ļāva pamest Franciju, lai atgrieztos mājās. Tobrīd vēl tika pieļauta iespēja, ka sezona tiks turpināta, bet aprīļa vidū pēc Francijas valdības noteiktajiem ierobežojumiem noskaidrojās, ka spēles neatsāksies ātrāk par septembri.

Lomažs šosezon Francijas čempionātā laukumā devās 22 spēlēs, vidēji mačā izceļoties ar 4,27 punktiem un 1,18 atlēkušajām bumbām. ULEB Eirolīgas turnīrā viņa rēķinā 26 spēles, kurās caurmērā gūti 4,89 punkti un izcīnīta 0,81 atlēkusī bumba.

Lomažs Tonija Pārkera klubam, kas spēlē arī Eirolīgā, pievienojās pērnvasar, noslēdzot divu gadu līgumu.

Pirms čempionāta pārtraukšanas Lomaža pārstāvētā Vilērbānas ASVEL ar 21 uzvaru 25 spēlēs turnīra tabulā ieņēma otro vietu aiz "Monaco" komandas un priekšā "Dijon" vienībai, kurām bija tādas pašas uzvaru/zaudējumu bilances. Tikmēr Ojāra Siliņa pārstāvētā "Gravelines-Dunkerque" ar septiņiem panākumiem 25 dueļos bija priekšpēdējā starp 18 komandām.