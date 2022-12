Lomažam 17 punkti Vācijas čempionātā; Kurucs Spānijā realizē visus trīs tālmetienus

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs otrdien guva 17 punktus Vācijas bundeslīgas spēlē, palīdzot Oldenburgas EWE komandai izcīnīt uzvaru. Savukārt Artūrs Kurucs ar 100% precizitāti realizēja trīs tālmetienus un guva deviņus punktus uzvarā Spānijas augstākajā līgā (ACB).

Vācijas čempionāts

EWE viesos ar rezultātu 96:95 (23:19, 30:28, 19:23, 24:25) dramatiskā cīņā pārspēja ULEB Eirokausā spēlējošo Hamburgas "Towers" komandu.

Lomažs 12 sekundes pirms pamatlaika beigām atbildīgā brīdī realizēja divus soda metienus, panākdams 95:92. Mājinieki savā nākamajā uzbrukumā izspēlēja līdz brīvam tālmetienam un 6,7 sekundes pirms finālsvilpes Džeimss Vudārds izlīdzināja rezultātu, bet otrā laukuma galā Deveins Rasels pēc piezīmes izprovocēšanas realizēja vienu no diviem "sodiņiem" (96:95). Hamburgas basketbolisti devās pēdējā uzbrukumā, kurā Lomažs pārtvēra bumbu un pēdējā sekundē to meta gaisā, lai neļautu pretiniekiem to atgūt.

Latvijas basketbolists 27 minūšu un 16 sekunžu laikā grozā raidīja abus divus divpunktu metienus, divus no pieciem "trejačiem" un septiņus no astoņiem soda metieniem. Viņa kontā bija arī viena atlēkusī bumba, trīs rezultatīvas piespēles, viena pārtverta bumba, divas kļūdas, trīs piezīmes, 16 efektivitātes koeficienta punkti un pozitīvs +/- rādītājs (+5).

EWE komandā ar 27 punktiem izcēlās Trejs Dreksels, bet 17 punktus guva un astoņas rezultatīvas piespēles atdeva Rasels. Mājiniekiem 25 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Kendeilam Makalam, bet 20 punktus guva Vudārds.

Oldenburgas komanda Vācijas čempionātā izcīnījusi astoņas uzvaras 12 aizvadītajos mačos un turnīra tabulā ieņem ceturto vietu.

Sezonas ievadā Lomažs pārstāvēja Spānijas klubu Saragosas "Casademont", bet pirms izlašu pārtraukuma abu pušu ceļi šķīrās.

Spānijas čempionāts

"Baskonia" izbraukumā ar rezultātu 86:77 (25:13, 16:19, 23:30, 22:15) guva virsroku pār Lugo "Rio Breogan".



Kurucs bija viesu komandas starta pieciniekā, laukumā pavadot 17 minūtes un 11 sekundes, kuru laikā realizēja visus trīs tālmetienus, bet netrāpīja grozā vienīgo metienu divu punktu vērībā. Latvietis arī izcīnīja divas atlēkušās bumbas, atdeva vienu rezultatīvu piespēli, pieļāva vienu kļūdu, bloķēja vienu metienu, trīsreiz pārkāpa noteikumus, iekrāja dalītu labāko +/- rādītāju komandā (+9) un tika pie astoņiem efektivitātes koeficienta punktiem.

Vitorijas vienībā ar 15 punktiem un septiņām rezultatīvām piespēlēm atzīmējās Deriuss Tompsons, bet pretiniekiem 16 punktus guva Viktors Arteaga.

"Baskonia" ar desmit uzvarām 13 spēlēs turnīra tabulā ieņem otro vietu.

Iepriekšējā sezonā par Spānijas čempionu kļuva Madrides "Real", kas sērijā ar 3-1 pieveica "Barcelona".