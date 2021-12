Lomažs gūst 17 punktus zaudējumā Turcijas čempionātā

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs sestdien Turcijas čempionāta spēlē guva 17 punktus, taču viņa pārstāvētā Denizli "Yukatel Merkezefend" vienība piedzīvoja sesto zaudējumu pēc kārtas.

Saturs turpināsies pēc reklāmas Reklāma

Denizli komanda izbraukuma spēlē ar rezultātu 72:94 (21:25, 19:21, 11:26, 21:22) piekāpās Ankaras "Turk Telekom".

Lomažs laukumā bija 36 minūtes un 21 sekundi, kuru laikā guva 17 punktus, realizējot trīs no sešiem divu punktu metieniem, trīs no deviņiem tālmetieniem un divus no trīs soda metieniem. Gūtajiem punktiem viņš pievienoja piecas atlēkušās bumbas, četras rezultatīvas piespēles, divas kļūdas, četras pārtvertas bumbas, trīs personīgās piezīmes, astoņas izprovocētas piezīmes, kā arī noslēdza spēli ar efektivitātes koeficientu 18.

Rezultatīvākais ar 19 gūtajiem punktiem Denizli komandā bija Kelins Lukass, bet "Turk Telekom" rindās ar 18 punktiem izcēlās Džauans Markess Džonsons.

Latvijas basketbolista pārstāvētā komanda Turcijas čempionāta kopvērtējumā ar divām uzvarām 11 spēlēs ierindojas 14.vietā.

Lomažs uz Turcijas čempionātu pārcēlās pēc iepriekšējā sezonā veiksmīgi aizvadītiem mēnešiem Vācijas bundeslīgā.