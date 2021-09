Lomažs Turcijas čempionātā debitē ar 22 punktiem zaudētā mačā pret Eirolīgas čempioni

Latvijas basketbolists Rihards Lomažs sestdien Turcijas čempionātā debitēja ar 22 punktiem, taču ar to nepietika, lai viņa pārstāvētā Denizli "Yukatel Merkezefend" svinētu uzvaru.

Lomaža vienība viesos ar rezultātu 93:94 (18:29, 19:17, 29:19, 20:21, 7:8) pagarinājumā zaudēja ULEB Eirolīgas iepriekšējās sezonas čempionei Stambulas "Anadolu Efes".

Latvijas basketbolists pret Eiropas grandu aizvadīja individuāli labu maču, 34 minūtēs un 19 sekundēs realizējot vienu no diviem divpunktu metieniem, piecus no astoņiem tālmetieniem un piecus no sešiem soda metieniem.

Tāpat Lomažs izcīnīja trīs atlēkušās bumbas, trīsreiz rezultatīvi piespēlēja, pieļāva piecas kļūdas, trīsreiz pārkāpa noteikumus, izprovocēja deviņas piezīmes, iekrāja 18 efektivitātes koeficienta punktus un negatīvu +/- rādītāju (-7).

Viesiem ar 29 punktiem rezultatīvākais bija Edams Terels Smits, bet uzvarētājiem pa 22 punktiem guva Braients Kevins Danstons un Vasilije Micičs.

Lomažs uz Turcijas čempionātu pārcēlies pēc iepriekšējā sezonā veiksmīgi aizvadītiem mēnešiem Vācijas bundeslīgā.