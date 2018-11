Maskavas CSKA Eirolīgas spēlē 'nočiepj' 'Žalgirim' piecas sekundes

Krievijas basketbola klubs Maskavas CSKA trešdien ULEB Eirolīgas spēlē dramatiskā cīņā savā laukumā pārspēja Kauņas "Žalgiris", tomēr pēc spēles atklājies, ka vienā no uzbrukumiem Lietuvas klubam vienā no uzbrukumiem pēkšņi pazuda četras sekundes.

CSKA basketbolisti šajā mačā ar rezultātu 99:97 pagarinājumā pārspēja "Žalgiris" vienību. Taču pēc spēles Lietuvas basketbola žurnālists Jons Miklovs sociālajā tīklā "Twitter" publicēja video, kurā redzams, ka Kauņas komandas uzbrukumā ceturtajā ceturtdaļā uzbrukuma laiks no 18 sekundēm pēkšņi pārlēca uz 13 sekundēm.

Ok @EuroLeague and @cskabasket, what was that? Check how shot clock jumps from 18 to 13. Possession ended in shot clock violation pic.twitter.com/q7Uw99YRQk