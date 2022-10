'Mavericks' papildlaikā zaudē 'Thunder' komandai

Dalasas "Mavericks" komanda, kas sezonas sākumā spēlē bez savainotā Dāvja Bertāna, sestdien piedzīvoja zaudējumu Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) mačā.

Dalasieši mājās ar rezultātu 111:117 (25:27, 26:19, 20:26, 28:27, 12:18) pagarinājumā zaudēja Oklahomasitijas "Thunder".

Luka Dončičs arī sezonas piektajā mačā guva vismaz 30 punktus, spēli noslēdzot ar 31 punktu. Tāpat viņam otrajā spēlē pēc kārtas bija "triple-double", jo slovēnis arī izcīnīja 16 atlēkušās bumbas un atdeva desmit rezultatīvas piespēles.

Tomēr kopumā Dončičs aizvadīja ne pārāk veiksmīgu maču, jo realizēja tikai astoņos no 23 metieniem no spēles, aizmetot garām visus sešus tālmetienus. Otrajā puslaikā ar Dončiču uz soliņa dalasieši ieguva 15 punktu pārsvaru, bet viņam atgriežoties laukumā, pretinieki atspēlējās no gandrīz tikpat liela deficīta. Tādējādi "Mavericks" līderim šoreiz bija sliktākais +/- rādītājs komandā (-25).

Vēl mājiniekiem ar 20 punktiem atzīmējās Spensers Dinvidijs.

Uzvarētājiem 38 punkti, deviņas rezultatīvas piespēles un sešas atlēkušās bumbas bija Šejam Žilžesam-Aleksandram. Aizija Džo, kurš mačā iesaistījās tikai ceturtajā ceturtdaļā, guva 15 punktus, astoņus no tiem papildlaikā.

"Mavericks" ar divām uzvarām piecos mačos ieņem 12.vietu Rietumu konferencē, kur "Thunder" ar bilanci 3-3 ir desmitā.

Svētdien Dalasas komanda mājās tiksies ar Orlando "Magic".