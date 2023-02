Meieram 15 punkti uzvarētā FIBA Eiropas kausa mačā

Latvijas basketbolists Mārtiņš Meiers trešdien guva 15 punktus un Zigmārs Raimo pievienoja divus FIBA Eiropas kausa mačā, latviešu pārstāvētajai Tallinas "Kalev"/"Cramo" svinot uzvaru.

Savukārt Verners Kohs un Kaspars Vecvagars guva attiecīgi desmit un deviņus punktus Hertogenbosas "Heroes Den Bosch" zaudējumā.

Otrā posma K grupas mačā "Kalev"/"Cramo" izbraukumā ar rezultātu 79:76 (21:13, 18:28, 18:17, 22:18) guva virsroku pār Vācijas komandu Krailshaimas "Merlins".

Meiers laukumā pavadīja 30 minūtes un trīs sekundes, realizējot četrus no septiņiem divpunktu metieniem, divus no četriem tālmetieniem un vienu no četriem soda metieniem. Tāpat jūrmalnieka rēķinā bija deviņas atlēkušās bumbas, divas rezultatīvas piespēles, trīs piezīmes, viena pārtverta bumba, pozitīvs +/- rādītājs (+1) un 17 efektivitātes koeficienta punkti.

Raimo desmit minūšu un 59 sekunžu laikā iemeta vienu no diviem divpunktu metieniem, izcīnīja četras bumbas zem groziem, četrreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva vienu kļūdu, pārtvēra vienu bumbu, tika pie pozitīva +/- rādītāja (+2) un pieciem efektivitātes koeficienta punktiem.

Talliniešiem par Meieru rezultatīvāks bija tikai Veslijs van Beks, kurš guva 26 punktus un izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas. Mājiniekiem 27 punkti un 12 bumbas zem groziem bija Džerenam Lūisam.

Tikmēr Nīderlandes komanda "Heroes Den Bosch" šajā pašā apakšgrupā viesos ar rezultātu 72:93 (23:28, 8:29, 20:20, 21:16) atzina "Gaziantep" pārākumu.

Kohs spēlēja 32 minūtes un 20 sekundes, kuru laikā grozā raidīja divus no sešiem divpunktu metieniem un divus no septiņiem tālmetieniem. Latvietis arī izcīnīja deviņas atlēkušās bumbas, atdeva divas rezultatīvas piespēles, divreiz pārkāpa noteikumus, pieļāva divas kļūdas, pārtvēra vienu bumbu, bloķēja vienu metienu, tika pie negatīva +/- rādītāja (-9) un 12 efektivitātes koeficienta punktiem.

Vecvagars, spēlējot 24 minūtes un 13 sekundes, realizēja vienu no diviem divpunktu metieniem, divus no trīs tālmetieniem un vienu no diviem soda metieniem. Viņa kontā bija arī viena atlēkusī bumba, viena piezīme, divas kļūdas, negatīvs +/- rādītājs (-11) un seši efektivitātes koeficienta punkti.

Viesiem 15 punkti un septiņas rezultatīvas piespēles bija Krisam Ebū Ndovam, bet uzvarētājiem 16 punktus guva Olivjē Henlens.

K grupā pēc piecām spēlēm līdere ar piecām uzvarām ir "Gaziantep", divus panākumus guvušas "Kalev"/"Cramo" un "Merlins", bet "Heroes Den Bosch" kontā ir viena uzvara.

Pēc pamatturnīra pirmā posma apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvējas iekļuva otrajā posmā, kur 16 komandas ir sadalītas četrās apakšgrupās, aizvadot vēl vienu apļa turnīru ar spēlēm savā laukumā un izbraukumā. Otrā posma apakšgrupu pirmo divu vietu ieguvējas iekļūs ceturtdaļfinālā.

FIBA Eiropas kauss ir rangā ceturtais turnīrs Vecajā kontinentā.