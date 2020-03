Mejeris ar 'double-double' palīdz 'Parma' komandai uzvarēt

Latviešu basketbolists Mareks Mejeris svētdien guva desmit punktus Vienotās līgas spēlē, palīdzēdams Permas "Parma" komandai svinēt uzvaru.

Permas basketbolisti savā laukumā ar 91:76 (21:22, 28:22, 30:15, 12:17) pārspēja Polijas klubu Zelona Guras "Stelmet".

Mejeris šajā mačā laukumā pavadīja 27 minūtes un četras sekundes, kuru laikā realizēja trīs no pieciem divpunktu metieniem, vienu no diviem "trejačiem" un vienu no diviem soda metieniem.

Tāpat viņš izcīnīja desmit atlēkušās bumbas, veica divas rezultatīvas piespēles, pārtvēra divas bumbas, četras reizes pārkāpa noteikumus, izprovocēja vienu piezīmi un iekrāja 20 efektivitātes koeficienta punktus, kas bija dalīts labākais rādītājs komandā.

Uzvarētājiem rezultatīvākais ar 18 punktiem bija lietuvietis Eiģirds Žukausks.

Permas komanda ar astoņām uzvarām 18 spēlēs turnīra tabulā ieņem piekto vietu.

Šajā Vienotās līgas sezonā regulārajā turnīrā startē 13 komandas, aizvadot divu apļu turnīru un pēc tam astoņām labākajām kvalificējoties "play-off" cīņām. Turnīrā startē deviņas Krievijas komandas, kā arī pa vienai vienībai no Igaunijas, Baltkrievijas, Kazahstānas un Polijas. Salīdzinot ar iepriekšējo sezonu, turnīrā nepiedalās "VEF Rīga" komanda.

Iepriekšējā sezonā par čempioniem tika kronēti Maskavas CSKA basketbolisti, kuri finālsērijā ar 3-0 pārspēja "Himki" vienību. CSKA basketbolisti Vienotajā līgā triumfējuši astoņas sezonas pēc kārtas.