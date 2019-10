NBA trešo sezonu pēc kārtas būs vairāk nekā 100 leģionāru

Trešo sezonu pēc kārtas Nacionālās basketbola asociācijas (NBA) klubos spēlēs vairāk nekā 100 basketbolistu, kuri nenāk no ASV, vēsta NBA.

Neskaitot ASV basketbolistus, šogad NBA klubos būs 108 spēlētāji no 38 valstīm. Tas gan atpaliek no 2016. un 2017. gadā sasniegtā rekorda – 113 basketbolisti no 42 valstīm.

Rekordiste ir Kanāda, kuru pārstāvēs 16 basketbolisti. Starp pārstāvētākajām valstīm vēl ir Austrālija (deviņi basketbolisti), Francija (astoņi basketbolisti) un Horvātija (septiņi basketbolisti).

Pati kosmopolītiskā komanda būs Dalasas "Mavericks", kurā starp septiņiem ārzemniekiem būs arī liepājnieks Kristaps Porziņģis. Pa sešiem ārzemniekiem būs Fīniksas "Suns" un Filadelfijas "76ers" rindās.

NBA jaunā sezona sāksies naktī uz trešdienu pēc Latvijas laika, bet naktī uz ceturtdienu laukumā dosies visi trīs NBA klubos spēlējošie latvieši – Porziņģis un "Mavericks" tiksies ar Dāvja Bertāna pārstāvēto Vašingtonas "Wizards", bet Bruklinas "Nets" ar Rodionu Kurucu ierindā spēlēs pret Minesotas "Timberwolves".

Latvija būs arī NBA spēlētājiem bagātākā Baltijas valsts šajā sezonā, jo Lietuvai šosezon ir divi spēlētāji – Domants Sabonis (Indianas "Pacers") un Jons Valančūns (Memfisas "Grizzlies").