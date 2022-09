Novicka numura iemūžināšanas vakarā Vācijas basketbolisti uzvar spēcīgo Franciju

Pirmās 'EuroBasket 2022' dienas noslēgumā Vācijas basketbola izlase Ķelnē ar 76:63 (17:13, 21:18, 19:12, 19:20) uzvarēja spēcīgo Franciju.

Pirms šī mača Vācijas izlase iemūžināja leģendārā Dirka Novicka 14. numuru. Ar to šajā valstsvienībā vairs nespēlēs neviens basketbolists. Ceremoniju vērot klātienē bija ieradušies arī Dalasas "Mavericks" vadošie personāži - īpašnieks Marks Kjūbans, galvenais treneris Džeisons Kids un līderis laukumā Luka Dončičs.

The jersey goes up! 🇩🇪